サマーマイルシリーズ第１戦、第２回しらさぎステークス・Ｇ３は６月２１日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われる。

ベラジオボンド（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は２走前に六甲ステークスを勝ち、前走の読売マイラーズカップで０秒１差３着と充実している。マイルでは５戦３勝、３着が２回と全て馬券圏内で、ベストの距離だ。ここを目標に乗り込みは順調で、重賞初勝利の好機だ。

ファーヴェント（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ハーツクライ）は京都金杯で２着、ダービー卿チャレンジトロフィーで３着と重賞に手が届いてもおかしくない。決め手に欠ける反面、毎回大崩れしない点は評価できる。

ファンダム（牡４歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）は昨年の毎日杯で強い勝ち方をしたように、能力レベルは上位のものがある。長期休養明け３戦したが、まだ納得できる走りではない。調教は相変わらず動いており、そろそろ変わり身がありそうだ。

エルトンバローズ（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）は２４年のマイルチャンピオンシップで２着のあと、ひと息の成績が続いているが、前走の読売マイラーズカップも小差。そろそろ復活への足がかりをつくりたいところだ。