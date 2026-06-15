ENHYPEN・ソンフン＆ジョンウォン、爽やかなユニ姿で始球式に登場！“勝利の王子様”に

ボーイズグループENHYPENのソンフンとジョンウォンが、韓国プロ野球の始球式に登場した。

去る6月14日、LGツインズはソウル蚕室（チャムシル）球場で行われた2026 KBOリーグのロッテ・ジャイアンツとの試合において、6-1で勝利を収めた。

【写真】ソンフン＆ジョンウォン、始球式の様子

試合前、ソンフンとジョンウォンはLGツインズのユニフォームを着て、始球式に登場した。ソンフンは投手としてマウンドに立ち、ジョンウォンは打者として球を受け止めた。

（写真提供＝OSEN）ソンフン

（写真提供＝OSEN）ジョンウォン

2人は、好青年の爽やかさで球場を虜にした。また、この日LGツインズが見事に勝利し、“勝利の王子様”となった。

（写真提供＝OSEN）左からソンフン、ジョンウォン

なお、ソンフンとジョンウォンが所属するENHYPENは、来る6月29日に日本デジタルシングル『We’ll Be Fine』をリリース予定だ。

◇ソンフン プロフィール

2002年12月8日生まれ。本名パク・ソンフン。CJ ENMとBig Hitエンターテインメントが設立した合併法人BELIFT LABによるオーディションプログラム『I-LAND』に出演し、2020年11月にENHYPENのメンバーとしてデビューした。同番組出演以前はBig Hitエンターテインメントに練習生として所属しており、フィギュアスケート選手出身という異色な経歴を持つ。選手として活動した当時から端正なビジュアルに定評があっただけでなく、『I-LAND』放送当時は「スポーツの経験からなのか、毎日着実に成長している」と地道な努力が称賛されることもあった。

◇ジョンウォン プロフィール

2004年2月9日生まれ。本名ヤン・ジョンウォン。7歳から4年間習ったテコンドーを継続するか悩んでいた時期に道端でスカウトされ、2017年にSMエンターテインメントの練習生に。2018年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）にオーディションを経て移籍後、2020年に現在の所属事務所BELIFT LABの練習生となった。ENHYPENのリーダーであると同時に、ファンの間では「公式も認める愛されキャラ」とも。ENHYPENの各種独自コンテンツでは、実際にジョンウォンへの愛を惜しみなく表現するメンバーの姿を確認できる。