「楽天０−３広島」（１４日、楽天モバイル最強パーク）

広島が今季初の２戦連続完封勝ちで、２カードぶりに勝ち越した。岡本駿投手（２４）が、７回２安打無失点でチームトップタイの５勝目をマーク。自己最多を更新する１０７球の熱投で、楽天打線を寄せ付けなかった。規定投球回に到達し、防御率２・３４はセ・リーグ７位にランクイン。先発転向１年目の右腕の進化が止まらない。新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発・岡本は７回２失点で５勝目。

「ナイスピッチングだった」

−球数が１００球を超えた七回は、クリーンアップ相手に立派な投球を見せた。

「七回がポイントになるかなと思ったけど、難なく帰ってきてくれた。良いピッチングだった」

−イニングを重ねても球のキレがあった。

「良かったと思う。また一つ自信にしてもらいたい」

−先発転向１年目。当初思い描いていた以上の成長を見せているように見える。

「期待はしていたけど、こちらの期待を上回るスピードで成長してくれている」

−二回は足を絡めてファビアンの犠飛で加点。１安打で得点した。

「チャンスがあったら動かしていこうと思っていたので、良い攻撃をしてくれた」

−ファビアンを初めて８番で起用した。

「単純にどうしたら点が入るかなと思った時に、今日はファビが８番だったということ」