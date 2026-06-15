「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）

２番人気のメイショウタバルが史上３頭目の連覇を達成した。鞍上の武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝は先週の安田記念に続き２週連続のＧ１制覇。登録している凱旋門賞（１０月４日、仏パリロンシャン）に向け、“タバル＆ユタカ”の最強コンビにとっては弾みになる勝利となった。２着には１番人気のクロワデュノール、３着にはダノンデサイルが入った。

３番人気のダノンデサイルは直線で猛然と伸びたが、上位２頭とは差のある３着に敗れた。行き脚がつかず中団の後ろという、いつもより後方からの競馬に。勝負どころから外を回る厳しい展開になったものの、地力で馬券に絡んだ。

戸崎圭は「ポジションは思ったより取れなかったけど、馬のリズムや道中の感じ、雰囲気は良かった。モタれ加減も（いつもよりは）良く、最後はいい脚を使っている」と高く評価した。重馬場で走るのは初めてだったが、「こういう馬場も走れた」と幅は広がった。これで昨年のジャパンＣから４戦連続でＧ１・３着と、改めて安定感の高さを示した。次こそはタイトルをつかんでみせる。