13日夜、新潟県魚沼市でトラクターの下敷きになった農家の84歳男性が死亡しました。農道をトラクターで走行中、田んぼに転落したとみて警察が調べています。



午後8時半ごろ、魚沼市穴沢に住む農家の84歳男性が、田んぼでトラクターの下敷きになっているのを家族が見つけ消防に通報しました。男性は意識が無く南魚沼市の病院に搬送されましたが、午後10時ごろ死亡が確認されました。死因は外傷性ショックでした。男性は日中1人で農作業をしていたとみられ、帰宅しないことから家族などが探していました。



警察は男性がトラクターで農道を走行中、誤って田んぼに転落して下敷きになったとみて調べています。