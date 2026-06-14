毛を逆立てながら恐る恐る近づいてくる子猫が可愛いと話題です。動画には「すべての動きがかわいい！」「癒されました」等のコメントが寄せられ66万回以上再生されているようです。

【動画：毛を逆立てながら『恐る恐る近づいてきた子猫』→手に向かって…尊すぎる光景】

恐る恐る近づいてきて…

YouTubeチャンネル「ねこねこチャンネル（Park cat）」に投稿されたのは、投稿主さんが保護した可愛い子猫の姿です。動画の冒頭、ハウスの中にいた子猫達ですが、部屋の探検を始めたそう。

投稿主さんが子猫の前で手を動かすと、子猫の目線は投稿主さんの手に釘付けに。恐る恐る近づいて来たといいます。

毛を逆立てながら猫パンチ！

毛を逆立てて臨戦態勢になりながらも投稿主さんに近づいてきたという子猫。投稿主さんの手に可愛い猫パンチをし、果敢にアタックしてきたといいます。

それを見ていた別の子猫も投稿主さんのそばに近づいてきて、手にじゃれついてきたそう。ちょっぴりビビりながら猫パンチしてくる可愛い子猫達でした。

一緒にお昼寝

他の投稿では、今回登場した子猫の可愛い姿がさらに投稿されているようです。ミルクをたくさん飲んで眠たくなったという2匹。くっついてお昼寝を始めたそう。

1匹がもう1匹の頭をなでているような仕草をしていて、２匹は一緒にいるととても安心しているように見えたといいます。

最初にご紹介した投稿は66万回以上再生され「すべての動きがかわいい！」「癒されました」等のコメントが寄せられ、可愛い子猫達の姿に癒される人が続出していたようです。

YouTubeチャンネル「ねこねこチャンネル（Park cat）」では、投稿主さんが保護した猫ちゃん達の可愛い動画がアップされています。可愛い保護子猫の成長を見守りたくなると話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこねこチャンネル（Park cat）」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。