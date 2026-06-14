これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「夏色ポーチ3点セット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『InRed2026年8月・9月合併号増刊』（宝島社）の「夏色ポーチ3点セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『InRed2026年8月・9月合併号増刊』の「夏色ポーチ3点セット」が見逃せない！


宝島社から7月7日に発売される『InRed2026年8月・9月合併号増刊』（税込1690円）。付録として、「夏色ポーチ3点セット」が付いてきます。

夏らしいポップなカラーが目を引く！サイズ違い3点セット


夏らしいポップなカラーが印象的な、サイズ違いのポーチ3点セットです。大・中・小の3サイズがそろっており、大ポーチは縦17.5×横25×マチ6cmとマチ付きで収納力が抜群。フタがメッシュ仕様になっているため、中身をひと目で確認できる使いやすさも魅力です。中ポーチ（縦14.5×横21.5cm）はメイクポーチやペンケースなど、さまざまな用途に対応できる便利なサイズ感です。

細かなアイテムの収納にも活躍する小ポーチも


縦10×横14cmの小ポーチは、小銭やアクセサリーなど細かなアイテムの収納にぴったりのサイズです。3点をセットで使えば、バッグの中をすっきりと整理できます。旅行やお出かけ時のポーチ問題をまとめて解決してくれる、実用性の高い付録です。夏のコーデに合わせやすいカラーリングも注目ポイントです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)