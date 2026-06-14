ムーミン柄がかわいい「夏色ポーチ3点セット」が付いてくる！ 予約必須の『InRed2026年8月・9月合併号増刊』は7月7日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『InRed2026年8月・9月合併号増刊』（宝島社）の「夏色ポーチ3点セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月7日に発売される『InRed2026年8月・9月合併号増刊』（税込1690円）。付録として、「夏色ポーチ3点セット」が付いてきます。
夏らしいポップなカラーが印象的な、サイズ違いのポーチ3点セットです。大・中・小の3サイズがそろっており、大ポーチは縦17.5×横25×マチ6cmとマチ付きで収納力が抜群。フタがメッシュ仕様になっているため、中身をひと目で確認できる使いやすさも魅力です。中ポーチ（縦14.5×横21.5cm）はメイクポーチやペンケースなど、さまざまな用途に対応できる便利なサイズ感です。
縦10×横14cmの小ポーチは、小銭やアクセサリーなど細かなアイテムの収納にぴったりのサイズです。3点をセットで使えば、バッグの中をすっきりと整理できます。旅行やお出かけ時のポーチ問題をまとめて解決してくれる、実用性の高い付録です。夏のコーデに合わせやすいカラーリングも注目ポイントです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『InRed2026年8月・9月合併号増刊』の「夏色ポーチ3点セット」が見逃せない！
宝島社から7月7日に発売される『InRed2026年8月・9月合併号増刊』（税込1690円）。付録として、「夏色ポーチ3点セット」が付いてきます。
夏らしいポップなカラーが目を引く！サイズ違い3点セット
夏らしいポップなカラーが印象的な、サイズ違いのポーチ3点セットです。大・中・小の3サイズがそろっており、大ポーチは縦17.5×横25×マチ6cmとマチ付きで収納力が抜群。フタがメッシュ仕様になっているため、中身をひと目で確認できる使いやすさも魅力です。中ポーチ（縦14.5×横21.5cm）はメイクポーチやペンケースなど、さまざまな用途に対応できる便利なサイズ感です。
細かなアイテムの収納にも活躍する小ポーチも
縦10×横14cmの小ポーチは、小銭やアクセサリーなど細かなアイテムの収納にぴったりのサイズです。3点をセットで使えば、バッグの中をすっきりと整理できます。旅行やお出かけ時のポーチ問題をまとめて解決してくれる、実用性の高い付録です。夏のコーデに合わせやすいカラーリングも注目ポイントです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)