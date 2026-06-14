ヘラヘラ三銃士・まりな、夫が作ったオニオンスープ披露「見た目も綺麗ですごい」「料理上手な旦那さん素敵」の声
【モデルプレス＝2026/06/14】ヘラヘラ三銃士のまりなが6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫が作った料理を公開した。
【写真】まりな「トロトロで美味しそう」夫お手製の本格スープ
まりなは「旦那っちがオニオンスープつくてくれた ロイホ越え」とつづり、黒い器に盛り付けられたオニオンスープを投稿。トロトロになるまでじっくり煮込まれた玉ねぎがたっぷりと溶け込んでおり、仕上げのブラックペッパーが振りかけられた、深みのある飴色の本格的な見た目になっている。
この投稿には「トロトロで美味しそう」「見た目も綺麗ですごい」「料理上手な旦那さん素敵」「呼び方も可愛い」「優しすぎて理想の夫婦」などといった反響が寄せられている。
まりなは2023年8月に行われたイベントで、かねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】まりな「トロトロで美味しそう」夫お手製の本格スープ
◆まりな、夫が作ったスープ披露
まりなは「旦那っちがオニオンスープつくてくれた ロイホ越え」とつづり、黒い器に盛り付けられたオニオンスープを投稿。トロトロになるまでじっくり煮込まれた玉ねぎがたっぷりと溶け込んでおり、仕上げのブラックペッパーが振りかけられた、深みのある飴色の本格的な見た目になっている。
◆まりなの投稿に反響
この投稿には「トロトロで美味しそう」「見た目も綺麗ですごい」「料理上手な旦那さん素敵」「呼び方も可愛い」「優しすぎて理想の夫婦」などといった反響が寄せられている。
まりなは2023年8月に行われたイベントで、かねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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