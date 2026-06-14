「誰よりも似合う」中島健人、レッドカーペット上でのゴージャスなスーツ姿を披露！ 「本日もイケメンです」
元Sexy Zoneの中島健人さんは6月13日、自身のInstagramを更新。「MUSIC AWARDS JAPAN」Grand Ceremonyでの衣装姿を披露しました。
【写真】中島健人、ゴージャスなスーツ姿！
コメントでは「レッドカーペットが似合う男すぎます」「英語すごかったー！」「華やかな場所が似合うケンティー」「2年目なせいか貫禄ありました」「スーツ×中島健人大好きすぎる」「フォーマルなケンティーかっこいい」「本日もイケメンです」「かっこよすぎる」「レッドカーペット誰よりも似合う」など称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】中島健人、ゴージャスなスーツ姿！
「レッドカーペット誰よりも似合う」中島さんは「MAJなう。レッドカーペットも楽しかった」とつづり、5枚の写真を投稿。13日に開催された「MUSIC AWARDS JAPAN」のアンバサダーとして、Grand Ceremonyでレッドカーペットに登場するアーティストたちへの公式インタビュアーを務めた中島さん。レッドカーペットに映えるゴージャスなスーツ姿を披露しています。
「この並びで負けないお顔強すぎる」4月6日の投稿では、映画『プラダを着た悪魔2』の出演俳優、メリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんとのスリーショットを披露している中島さん。番組の企画で2人に流ちょうな英語でインタビューし、自身のInstagramでも英語でコメントを投稿しています。ファンからは「メリル様とアン様と夢のコラボショット」「最強どころではなく、次元を超えてる？！」「ケンティー凄い」「ケンティがプラダを着た悪魔の世界に入ってぅぅぅ」「写真見てびっくりしてる！！」「ケンティがセンターなのが凄い〜（笑）」「この並びで負けないお顔強すぎる」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)