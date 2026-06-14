自転車で傘をさして走ったら、ママ友に“危ないし罰金になるかも”と注意を受けました。雨の日でも片手運転は違反なのでしょうか？

傘をさしながらの自転車運転は違反になる

警察庁作成の「自転車ルールブック」を確認すると、「道路交通法第71条第６号」の規定により、「傘差し運転や、イヤホンをつけて周りの音が聞こえない 状態での運転は、全ての都道府県で禁止されています」という記述があります。

あわせて「これらに違反すると、公安委員会遵守事項違反（反則行為）として、反則金（5,000円）の対象となります」とあるように、自転車に乗る機会があるのであれば、確認しておきたい事項ばかりです。

理由は、自転車のハンドルやプレーキ操作が難しくなり、安定した運転がしにくくなるためです。雨で路面がぬれていると、ブレーキが効きにくくなり、転倒や接触事故の危険も高まります。

傘をさすと、片手がふさがるだけではありません。傘で前方や左右の視界がさえぎられることがあります。風にあおられると、ハンドルを取られてしまうこともあります。歩行者の横を通るときに傘の先が当たったり、車道側にふくらんで車と接触しそうになったりすることも考えられます。

「ゆっくり走れば大丈夫」と思うかもしれませんが、雨の日は周囲も見えにくく、車や歩行者も普段より注意が必要な状態です。自分が気をつけていても、急な飛び出しや強い風には対応しきれないことがあります。

また、傘を自転車に固定する器具を使えば安全というわけでもありません。傘で視界が狭くなったり、車体の幅が広がったりすれば、危険な運転と判断される可能性があります。地域によって扱いが異なる場合もあるため、基本的には傘を使わずに乗るほうが安心です。



自転車も交通違反で取り締まりを受けることがある

自転車は免許がいらない乗り物ですが、道路交通法上は「軽車両」にあたります。そのため、信号無視、一時不停止、ながらスマホ、酒気帯び運転などは取り締まりの対象になります。傘さし運転も、また取り締まりの対象であることは前述の通りです。

2026年4月1日から、自転車の一定の交通違反に対して交通反則通告制度（青切符）が導入されています。これは、違反内容によって反則金の納付を求める仕組みです。対象は16歳以上の運転者とされています。

すべての違反がすぐに反則金になるわけではなく、警察は基本的に指導警告を行い、悪質性や危険性が高い場合に取り締まりを行うとされています。ただし、事故につながるような運転をしていれば、軽く見られるとは限りません。

特に、子どもを乗せているときや、通学路、駅前、商店街など人通りの多い場所では注意が必要です。傘をさしてふらつきながら走れば、歩行者に不安を与えます。万が一、相手にけがをさせた場合は、損害賠償の問題にも発展します。

自転車は便利な移動手段ですが、歩行者にとってはぶつかると大きなけがにつながることがあります。雨の日ほど、急がず安全を優先しましょう。



雨の日はレインコートや公共交通機関を使う

雨の日に自転車を使うなら、傘ではなくレインコートやレインポンチョを使うのが現実的です。両手でハンドルを握れるため、ブレーキ操作もしやすくなります。顔まわりが見えにくくならないよう、透明なつばのあるタイプを選ぶと安心です。

ただし、レインコートにも注意点があります。裾が長すぎると、車輪に巻き込まれる危険があります。フードで左右の確認がしにくくなることもあります。購入するときは、自転車用として作られたものを選び、試着して動きやすさを確認しましょう。

雨が強い日や風が強い日は、自転車に乗らない判断も大切です。バスや電車、徒歩、家族の送迎など、別の移動手段を考えましょう。特に子どもを乗せる場合は、転倒したときの危険が大きくなります。

また、ライトや反射材も忘れないようにしましょう。雨の日は昼間でも暗く、車の運転者から自転車が見えにくくなります。自分が見るためだけでなく、相手に気づいてもらうためにもライトの点灯は重要です。

少しの雨なら自転車で行けると思っても、帰りに強くなることがあります。天気予報を確認し、無理のない移動方法を選ぶことが、事故を防ぐ一番の対策です。



まとめ

自転車で傘をさして走る行為は、片手運転になりやすく、視界も悪くなるため危険です。全国において違反でありと、警察から指導や取り締まりを受けることがあります。

2026年4月から、自転車にも交通反則通告制度が導入されています。すべての違反がすぐ反則金になるわけではありませんが、危険な運転をすれば責任を問われる可能性があります。

雨の日に自転車を使うなら、傘ではなくレインコートを使い、両手で運転できる状態にしましょう。雨や風が強い日は、自転車に乗らないことも大切な判断です。自分と周囲の人を守るためにも、雨の日ほど安全な移動方法を選びましょう。



出典

警察庁 自転車交通安全

警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入ー 【自転車ルールブック】

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー