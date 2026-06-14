2026年6月9日、中国のSNS・小紅書（RED）に「日本の漫画家はどうしてあれほど素晴らしい発想力を持っているのだろうか」と問い掛ける投稿があり、中国のネットユーザーの間で話題になっている。

投稿者は、「日本の漫画家は、どうしてあれほど優れた物語のアイデアを思いつけるのだろうかと不思議に思う。彼らはいったいどのようにしてアニメや漫画のストーリーを生み出しているのだろう。作品を見ていると鳥肌が立つことがある。序盤で何気なく張られていた伏線が、後になって回収されるのを見ると非常に驚かされる」とつづった。

その上で、「私たちは同じ世界に生きているはずなのに、彼らはどうしてあれほど別世界の物語や出来事、独自の世界観を思いつくことができるのだろうか。その発想力には本当に感服する。また、アニメの中には感情表現が驚くほど繊細な作品もある。人間の細やかな心の動きや登場人物同士の関係性が丁寧に描かれていて、現実では到底起こり得ないような設定でありながら、不思議なほど心を動かされる」と評した。

この投稿に対し、中国のネットユーザーからは「結局のところ、市場の大きさが違うんだと思う。市場が大きければ漫画家もたくさん集まるし、その中から優れた人材が出てくる確率も高くなる。天才はどこの国にもいるはずだし、中国にも漫画で感情や物語を表現する才能を持った人はたくさんいると思う。ただ、それを活かせる市場がなければ別の仕事に進んでしまうだけ」といった声が上がり、人材の問題より創作者を支える市場規模や環境の違いが大きいとの見方が示された。

また、「日本は市場の仕組みが非常に成熟している。どんなキャラクターが人気になるか、どんなストーリー構成がヒットしやすいか、どこまでなら既存作品を参考にしても問題ないか、といったノウハウが蓄積されていて、ある意味では流れ作業のように作品が作られている。設定や見た目を少し変えれば新作漫画として成立するし、常に一定数の商品を市場に供給できる」との、日本の漫画産業に言及する意見も見られた。

一方で、「日本で一番才能のあるクリエイターたちは漫画業界に集まるんだと思う」「もしかすると、ゆがんだ心理や強い社会的プレッシャーが独特の発想を生み出している部分もあるのかもしれない」「結局は天才だからだよ。それ以外の理由はない。本当に偉大な作家って制度や仕組みで育てられるものじゃなくて、突然現れるものなんだ。中国の漫画業界が発展しきれなかったのも、最適な時代に手塚治虫や鳥山明級の天才が現れなかったからだと思う」といった主張も出た。

そのほか、「今日ちょうど『ONE PIECE』を30話まで見たんだけど、作者の尾田栄一郎先生には本当に感心した。独特な世界観、キャラクター造形、各章ごとの物語、脇役や悪役の描写、戦闘力の設定、そして壮大なテーマ性…。どうやってあんなものを思いつくんだろう」と具体的な作品を例に挙げるコメントも寄せられた。（翻訳・編集/岩田）