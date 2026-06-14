ＪＲ飯田線沿線の往来の活性化を目指し、有志で活動している「飯田線大学」が９日から、駅名標と車両をデザインした「飯田線缶バッジ」を販売している。

担当者は「鉄道ファンはもちろん、地域の人たちの思い出話のきっかけになれば」と期待する。

缶バッジは、ＪＲ東海管内の豊橋駅（愛知県豊橋市）―伊那市駅（長野県伊那市）間で厳選した駅名標のデザイン１７種と車両のデザイン３種の計２０種で、４種１セット。同社の監修の下、飯田駅やファンに人気の天竜峡駅、良縁の駅として知られる小和田駅などの駅名標を再現したほか、３月に引退した「２１３系」の車両なども採用した。

同大学は昨年から活動を開始。信州デスティネーションキャンペーンを控える中、地域に親しまれ、観光資源でもある同線の魅力を改めて伝えようと、今回商品開発を企画した。

同大学の尾沢章さん（５５）は「飯田線は愛知、静岡、長野の越境のシンボルでもある。バッジを通じて、電車に乗って誰かに会いにいこうという機運が高まってほしい」と話す。

１セット税込み１５４０円で、飯田駅前の土産物店などのほか、インターネットでも販売している。７月には第２弾の発売も予定している。問い合わせは同大学事務局（０２６５・２１・０７３９）へ。