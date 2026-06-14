【シカゴ＝帯津智昭】左膝の炎症から２試合ぶりに復帰した米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１３日、敵地でのホワイトソックス戦に１番指名打者で出場し、一回に３試合連続の本塁打となる１４号ソロを放った。

今季５本目の先頭打者アーチ。この日は３四球を選び、３打数１安打１打点だった。

復帰して最初の打席で完璧な打撃を見せた。右腕バークに対し、１ボールからの２球目、内角高めの９４・２マイル（約１５１・６キロ）の直球を右翼席に運んだ。三塁ダッグアウトにいるホワイトソックスの村上宗隆の目の前で、大谷はゆっくりとダイヤモンドを１周。ロハスから祝福のヒマワリの種を浴びせられると、笑顔を見せた。

試合後、左膝について、「状態は悪くない。昨日１日休んで、朝も感じが良かったんで、今日、出ることにした。結果としても良かったので、また明日から継続して、不安なくいけるんじゃないかな」と語った。

炎症を起こした原因に関しては「突発的に１回でやったわけではないので、このプレーという特定ができない」と前置きしつつ、「おそらく、（１０日の）前回登板が投げ方的にそこまで良くなかったので、（それが原因の可能性がある）という感じ」と明かした。

この日は試合前の練習でキャッチボールを行った。１７日に予定される次回登板に向けて、「あと３日、４日あるので、十分に回復しながら調整できるんじゃないかな」と見通しを語った。