＜速報＞18歳アマ長澤愛羅がホールイワン達成 出だし2連続イーグルを奪取
＜宮里藍 サントリーレディス 最終日◇14日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。18歳アマの長澤愛羅（あいら）が11番パー3でホールインワンを達成した。
【写真】爽やかブルーの小祝さくらさん
11番パー3は実測179ヤード。5番ユーティリティで放ったティショットが、右から5ヤードに切られたカップをめがけて飛んでいき、そのまま沈んだ。長澤は出だし10番でもショット・イン・イーグルを奪取。残り134ヤードから8番アイアンで放った2打目が、カップに吸い込まれた。2連続イーグルはツアー史上4人目の快挙。ホールインワンを含むとなれば、1997年の森本多津子（「東都自動車レディス」第1ラウンド 5番パー5、6番パー3）以来の快挙となった。パー5を含まない連続イーグルは史上初となった。トータル17アンダー・桑木志帆が単独首位。最終組は午前10時5分にスタートする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
宮里藍 サントリーレディス リーダーボード
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