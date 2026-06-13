6月13日、東京競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（芝1400m）は、D.レーン騎乗の2番人気、デミアン（牡2・美浦・斎藤誠）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にデザートスピリット（牡2・美浦・平岩大典）、3着にサンレガート（牡2・美浦・堀内岳志）が入った。勝ちタイムは1:22.8（良）。

1番人気でC.ルメール騎乗、エコロナイン（牡2・美浦・加藤征弘）は、5着敗退。

最強馬の血が日本で躍動

ダミアン・レーン騎乗の2番人気、デミアンが鮮やかな差し切りでデビュー勝ちを飾った。父は6戦全勝で現役を終えた米国の最強馬フライトライン。大きな注目を集める初年度産駒から、待望のJRA初勝利が誕生した。スタートはゆっくりとした飛び出しだったが、慌てず中団で末脚を温存。直線では上がり最速の鋭い脚を繰り出し、前を行くライバルたちを一気に飲み込んだ。最後は力強く差し切ってフィニッシュ。フライトライン産駒の記念すべきJRA初勝利を、鮮烈な内容で飾った。

デミアン 1戦1勝

（牡2・美浦・斎藤誠）

父：Flightline

母：Mira Alta

母父：Curlin

馬主：坂口直大

生産者：Rock Ridge Thoroughbreds, LLC