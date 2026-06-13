綾瀬はるか（41）と千鳥・大悟（46）の主演映画「箱の中の羊」が順調に客足を伸ばしている。

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今年のカンヌ国際映画祭・長編コンペティション部門にも選出された同映画の公開から3日間の興行成績は、観客動員数が約13万9000人、興行収入は約1億9000万円で、この勢いが続けば興収10億円超えも現実味を帯びてきた。

「箱の〜」の約1カ月半前に公開された「人はなぜラブレターを書くのか」（東宝）も、公開から38日間で観客動員数は約75万人、興収は10億円を突破し、7月には台湾での公開も決まったというから、綾瀬は2作続けての興収10億円超えの主演女優として、世界に向けて大きくアピールする足掛かりができたと言えるだろう。

この数年の綾瀬の出演作品は、2023年公開の木村拓哉（53）との「レジェンド＆バタフライ」、SixTONESのジェシー（30）との共演で話題になった「リボルバー・リリー」があったが、残念ながらプロモーション活動や話題性に富んではいたものの、数字的には期待外れに終わった。24年11月公開の「ルート29」の興収は1億円にも満たず、主演限界説まで囁かれた。今回はそんな話も見事払拭したと言えるだろう。

この勢いに映画関係者の間では、“これでようやく、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞という栄誉を手にできるか”と、“女優・綾瀬はるか”の悲願達成の観測も出始めている。

来年3月に行われる第50回を迎える日本アカデミー賞は、綾瀬にとっては苦難の歴史そのものだといえる。

初めて主演女優賞のノミニーになったのは第33回の「おっぱいバレー」（09年公開）だったが、他の主演女優と比べると、敷居の高さ感は否定できなかった。

その後、作品賞と監督賞は間違いなしとされた第39回「海街diary」（15年公開）の主演女優賞も予想は綾瀬が濃厚で、受賞スピーチの準備も完璧だったと言われていたのだが、映画の女神は「百円の恋」に主演した安藤サクラ（40）にほほ笑んだ。その8年後の第47回「リボルバー・リリー」で受賞すれば“三度目の正直”だったが、またもや綾瀬の前に立ちはだかったのは、「怪物」で圧倒的な演技力を見せた安藤だった。

「2人に因縁めいたものを感じるといえば、今年のカンヌもそうです」

「口にすることは決してないでしょうが、1歳下の安藤に、綾瀬が複雑な感情を抱いていることは間違いないでしょうね。2人に因縁めいたものを感じるといえば、今年のカンヌもそうです。綾瀬は是枝裕和監督や大悟とともに登場しましたが、現地で綾瀬と同じくらい注目されていたのが安藤だったのです。既にカンヌでは『万引き家族』や『怪物』で定評の安藤ですが、今回は監督週間に招待された作品の、韓国のチョン・ジュリ監督の『Dora』に出演してシャネルのドレスでレッドカーペットを歩きました。ライバルと呼ぶには、女優のタイプが違う気がしますが、なぜか綾瀬のそばにはいつも安藤がいる。そんな運命なんでしょうかねぇ」（映画関係者）

言われてみれば、NHKの大河ドラマでも、現在放送中の「豊臣兄弟！」のナレーションを担当しているのは安藤で、前年の「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」のナレーションは綾瀬だった。

綾瀬は4度目のノミニーになり悲願達成となれば、いよいよ安藤の呪縛を断ち切ることができそうだ。

（芋澤貞雄／芸能ジャーナリスト）

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