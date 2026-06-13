Moon Star Export、積載型キャンピングキャビン「INFINITY 01」を発表

Moon Star Exportは、積載型のキャンピングキャビン「INFINITY 01」を2026年６月５日に発表しました。

Moon Star Exportは人気の軽キャンピングカー「HAPPY１」シリーズとカムロードベースの「Discovery」に加え、「INFINITY01」を新たにラインアップに追加します。

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トラックに積載したINFINITY01のベースとなる車両は、優れた耐久性と走破性を備えたピックアップトラックです。

積載を前提に設計された車両だからこそ、舗装路での安定性はもちろん、アウトドアへ向かう道のりも頼もしく、日常使いと旅の性能を高次元で両立。

INFINITY01は、旅先で求められる快適性をこの一台に凝縮し、大人がゆったり過ごせる室内高、ゆったりしたベッドサイズ、そしてアウトドアを支える充実の標準装備。週末の旅から長期の車中泊まで、幅広いシーンにまで使えます。

ポップアップ時の室内高は約200cmで、立ったまま移動できます。バンクベッドは伸長式でサイズは、200x160cmを確保。

ダイネットベッドのサイズは約175x80cm。ソロからペア、ファミリーユースまで柔軟に対応します。

冬にはWebast製FFヒーターが車内を暖かく保ち、夏にはクーラーが涼しい空間を提供。400Aのリチウムイオンバッテリーと3000Wインバーターを組み合わせることで、長時間の電力供給も可能です。

他には、270度大型サイドオーニング、ポータブル冷蔵庫、マルチルームカーテン付外部シャワー、フォグランプ、レノジー社製400Wソーラーパネル、温水ボイラー、各５０Lの給排水タンク等を標準装備。

価格は、250万円（諸経費・税込）です。