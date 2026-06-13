LOVEBITESのベーシストとしても活躍するFami。が、ソロ名義でのオリジナルEP『箱庭』を8月26日にリリースする。

ソロ作品のリリースは2021年、高校生だったときにクラウドファンディングで自主制作したアルバム『卒業アルバム』以来5年ぶり。2022年にLOVEBITESに加入して以降では初となる作品だ。

新作EP『箱庭』は、自らの音楽的バックボーンにあるおしゃれかつ爽やかでありながらテクニカルなJ-ROCKやポップス、そしてボカロ曲の要素を盛り込み、快活さと哀愁さが入り混じった、まさに等身大の「ベーシストFami。」を詰め込んだ作品。まるでおもちゃ箱をひっくり返したかのような変幻自在な「Fami。ワールド」が展開される。

今回Fami。は、「箱庭アフォーダンス」、「初心者🔰はいうぇい⭐️すたぁ」、「ノスタルジック・ロジック」という3曲の作曲と作詞に加え、ベースインスト曲も作曲。さらに、ボカロPのナユタン星人がこのEPのために書き下ろした楽曲「スラップ星人」も収録している。ナユタン星人の代表曲「エイリアンエイリアン」を高校生時代のFami。がYouTubeでベースカバーした動画が多くの人に閲覧され（約1190万回再生）、「弾いてみた動画」投稿者として有名になるきっかけとなったこともあり、今回Fami。からの熱いラブコールでこの楽曲提供が実現した。

Fami。は今作について「たくさんの方のご協力をいただき、こうして自分の世界観を表現できる機会をいただけて光栄です。表題にもなっている『箱庭アフォーダンス』は高校生の時に作った楽曲で、思い入れがとても強いので是非聴き込んでいただけたら嬉しいです」とコメントしている。

収録曲は全て生バンドでレコーディング。ベース兼ボーカルはもちろんFami。が担当。ドラムスは、B’zやBABYMETAL、JAM Projectらのサポートとしても活躍してきた青山英樹。ギターはaiko、ゆず、清木場俊介らのサポートも務めてきた芳賀義彦。またFami。自作曲のアレンジとプログラミングには、LOVEBITESにもコンポーザー／アレンジャーとして協力するMaoが参加している。

また、2025年の自身の誕生日である6月1日に行なったソロライブ＜はっぴぃばぁすでぇ・らいぶ2025」の映像を完全収録したBlu-rayまたはDVDに加え、同音源を収めたライブCD付属の3枚組デラックス・エディションも同時発売。『卒業アルバム』全曲に加え、先述のナユタン星人「エイリアンエイリアン」、椎名林檎の「Tokyo」と「丸の内サディスティック」、おいしくるメロンパン「シュガーサーフ」などのカバーも収録される。

このデラックス・エディションを含む対象のバンドル商品を定められた期間内にVICTOR ONLINE STOREで購入すると、Fami。の直筆サイン入りフロントインレイが特典として入手できる。さらに、Fami。がサインをする様子をYouTubeにて生配信する7月4日(土)開催のオンラインサイン会へも参加できるとのことだ。

さらに、この『箱庭』のリリースを記念してのライブも決定。チケットの抽選受付も開始された。

なおFami。が在籍するLOVEBITESは、世界最大級のメタルフェスティバル、ドイツ・Wacken Open Airを含むヨーロッパ＆英国ツアーを7月22日から行ない、帰国後は8月29日の福岡・Zepp Fukuoka公演を皮切りに、全国9都市、10公演の過去最大規模の国内ツアーを実施。その後10月には初の東南アジアツアーが決定した。

■EP『箱庭』

2026年8月26日(水)発売 通常盤(CD): 2,750円(税込) / VICL-66162 デラックス・エディション(CD+Blu-ray+CD): 9,250円(税込) / NZS-1060 （※ビクター限定商品）

デラックス・エディション(CD+DVD+CD): 9,250円(税込) / NZS-1061 （※ビクター限定商品） 収録内容

▼CD『箱庭』（曲順不同）

・箱庭アフォーダンス

・スラップ星人

・初心者🔰はいうぇい⭐️すたぁ

・ノスタルジック・ロジック

・ぱっぱらぱっぱっぱー。

・タイトル未定（ベースインスト曲） ▼配信

ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて配信予定

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、Qobuz ▼ライブBlu-ray/DVD/CD（「はっぴぃばぁすでぇ・らいぶ2025」収録）

Tokyo（椎名林檎）

ローリンガール（wowaka）

丸の内サディスティック（椎名林檎）

打打打打打打打打打打（ヒゲドライバー）

無農薬ファンク（カラスは真っ白）

ロキ（みきとP）

シュガーサーフ（おいしくるメロンパン）

べぇすかぁにばる（Fami。）

memoria（Fami。）

L.FEVER（Fami。）

ぱおん。（Fami。）

青春ロック （Fami。）

自己愛メイクセンス（Fami。）

Passion（Fami。）

エイリアンエイリアン（ナユタン星人）

べぇすかぁにばる（Fami。）

※かっこ内はオリジナルアーティスト

■LOVEBITES＜OUTSTANDING TOUR - JAPAN 2026＞

8月29日(土) 福岡・Zepp Fukuoka 【2階席完売】

8月30日(日) 広島・広島クラブクアトロ

9月4日(金) 愛知・Zepp Nagoya 【完売】

9月6日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

9月11日(金) 北海道・Zepp Sapporo

9月13日(日) 宮城・仙台GIGS

9月19日(土) 石川・金沢REDSUN 【完売】

9月21日(月・祝) 新潟・新潟LOTS

9月25日(金) 東京・Zepp Haneda 【2階席完売】

9月26日(土) 東京・Zepp Haneda 【2階席完売】