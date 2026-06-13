「レッドでしょ」「国立でなにしとんねん」監督がピッチに乱入して突破を阻止→イエローカードを受ける
“お祭り男”こと元日本代表DF槙野智章氏がMUFGスタジアム(国立競技場)を沸かせた。
JリーグオールスターDAZNカップが13日に行われ、藤枝MYFC監督の槙野氏はJ2・J3 EAST-Bの指揮官を担当。1回戦のJ2・J3 EAST-A戦(●0-2)の26分、相手のFW田中パウロ淳一がタッチライン際でドリブルを仕掛けると、テクニカルエリアからピッチに乱入し、体を入れて突破を阻止した。
主審はこのプレーに対し、イエローカードを提示。槙野氏は田中と笑顔でハグを交わし、会場を盛り上げた。
Jリーグ公式X(@J_League)は同日、「槙野智章監督がテクニカルエリアからまさかの…! 現役時代さながらのタックルで田中パウロ淳一を止め、イエローカードを受ける」とし、当該シーンの動画を投稿。「オモロいわ」「このシーンめちゃ笑った笑笑」「レッドでしょ笑」「国立でなにしとんねん笑」「漫才コンビ」「最高やんオールスター」などの声が上がった。
JリーグオールスターDAZNカップが13日に行われ、藤枝MYFC監督の槙野氏はJ2・J3 EAST-Bの指揮官を担当。1回戦のJ2・J3 EAST-A戦(●0-2)の26分、相手のFW田中パウロ淳一がタッチライン際でドリブルを仕掛けると、テクニカルエリアからピッチに乱入し、体を入れて突破を阻止した。
Jリーグ公式X(@J_League)は同日、「槙野智章監督がテクニカルエリアからまさかの…! 現役時代さながらのタックルで田中パウロ淳一を止め、イエローカードを受ける」とし、当該シーンの動画を投稿。「オモロいわ」「このシーンめちゃ笑った笑笑」「レッドでしょ笑」「国立でなにしとんねん笑」「漫才コンビ」「最高やんオールスター」などの声が上がった。
槙野智章監督がテクニカルエリアからまさかの…!— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) June 13, 2026
現役時代さながらのタックルで田中パウロ淳一を止め、イエローカードを受ける
DAZNで無料配信中!⏬️https://t.co/pslt6fTbHE#JリーグオールスターDAZNカップ pic.twitter.com/uXugzaHizm