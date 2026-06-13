バリエいろいろ！簡単副菜「あえるだけズッキーニ」

イタリアンでおなじみの「ズッキーニ」は、人気の夏野菜のひとつ。今回は、あえるだけでOKのバリエーションをご紹介します。ワザいらずで、火を使わずに作れるのも嬉しいですね。

▼さっぱり！ポン酢あえ

薄くスライスして塩もみしたズッキーニは、シャキシャキして絶品。暑くて食欲がないときでも、ポン酢のおかげでモリモリ食べられること間違いなし。



▼子どもも喜ぶ！ツナあえ

輪切りにしたズッキーニに人気のツナをプラスして、あえるだけ。ごま油＆しょうゆの香ばしさがクセになります。白いごはんやお酒も進みまくり〜。





※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました。

▼リピ必至！梅おかかあえ

かつお節とごま油を加えた梅干しは、すっぱいながらもヤミツキ必至。おつまみにしてもよし、ご飯のお供にしてもよし。おいしすぎて味見が止まりません。



▼レモンでフルーツ感アップ

レモン汁や酢などであえたズッキーニは、フルーツのようなさわやかさ。隠し味の味噌がコクをプラスしてくれます。夏バテ気味の人にもぴったりです。







暑い日が増えてくるこれからの時期は、できるだけキッチンに立ちたくないもの。今回フィーチャーしたレシピは救世主になってくれることでしょう。（TEXT：森智子）