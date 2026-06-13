過去の温度のデータ分析によって可視化した北大西洋の「冷たい斑点」/NASA Scientific Visualization Studio/Goddard Space Flight Center via CNN Newsource

（CNN）グリーンランドとアイスランドの南に位置する北大西洋の広範な海域で、非常に奇妙な現象が起きている。他の海洋の大部分が温暖化する一方、当該の海域は逆に低温化している。新たな研究はこの謎に対する答えを提示すると共に、それが不吉な兆候だと指摘。気候変動における最も憂慮すべき転換点の一つへと、世界が突き進んでいることを示す現象に他ならないと警鐘を鳴らしている。

「コールド・ブロブ（冷たい斑点）」または「ウォーミング・ホール（温暖化の穴）」と呼ばれるこの海域の温度は、1900年以降で約1度低下している。

この異常現象について科学者たちは長年、風や雲の変化によって海面から熱が失われているためなのか、それとも熱を運ぶ重要な海流システムの弱体化を示すシグナルなのかを議論してきた。新たな研究は後者が原因と結論づけており、その結果から将来的な懸念を指摘する内容となっている。

大西洋の重要な海流ネットワークである「大西洋子午面循環（AMOC）」は、巨大な海洋のコンベヤーベルトのように機能する。この循環により熱帯から北半球へ運ばれた暖かい海水は、そこで冷えて沈み込み、再度南へと流れる。

数多くの研究が示唆するように、現在AMOCの機能は弱まっている。人間の活動由来の地球温暖化によって氷が融解。大量の淡水が海洋へ流入することで、熱と塩分の繊細なバランスに依存するAMOCの仕組みが乱されているのが原因だ。一部の科学者は、AMOCが転換点（ティッピングポイント）に向かっていると警告する。それは今世紀中にも訪れる可能性があり、実現すれば将来的な崩壊が不可避のものとして確定するという。

AMOCの停止は地球規模の大惨事を引き起こす。米国東海岸では海面上昇が加速。欧州の冬は厳しい寒波に見舞われ、さらにアフリカではモンスーンが変化して長期的な干ばつをもたらすとみられる。

研究者の中では当該の「冷たい斑点」を巡り、AMOCの変化を示す痕跡（フィンガープリント）だと解釈する見方も出ている。なぜならその海域こそ、AMOCが大量の熱を運び込む場所に他ならないからだ。

大西洋のこの海域で何が起きているのかをより詳しく解明するために、科学者たちは観測機器や人工衛星で得た実際の海洋熱データを気候モデルと組み合わせた。

その結果、冷たい斑点での低温化は海面だけでなく海洋深部でも起きていることが分かった。海洋深部では、風や雲といった大気条件の影響ははるかに弱くなる。

研究によると、あらゆる兆候にAMOCの影響が表れている。独ポツダム大学の物理学・海洋学教授で、この研究論文の著者の一人であるシュテファン・ラムストルフ氏は、「AMOCは海洋の熱輸送を変化させており」、それが冷たい斑点の冷却を引き起こしていると述べた。

また冷たい斑点とは無関係に、AMOCが弱まっていることを示す証拠も数多く存在すると同氏は付け加えた。いくつかの研究では、その機能は過去およそ1000年で最も弱い水準にあることが示唆されている。

ユトレヒト大学の海洋・大気研究者で、今回の研究には関与していないルネ・ファン・ウェステン氏は、これまでの研究から、大気の条件だけでも冷たい斑点が形成され得ることは明らかだと指摘。それでも新たな研究が異なるデータセットの間で一貫した結果を示したことは、「その結論の頑健性を強化する」と語った。

一方、同じくこの研究に関与していないユニバーシティー・カレッジ・ロンドン（UCL）の海洋・気候科学教授デービッド・ソーナリー氏は、冷たい斑点とAMOCの弱まりとの関連を示す証拠を強化していると研究結果を評価しつつ、実世界のデータが限られている点に言及。今回利用可能だったデータセットは「現実を完全に再現したものというより、良質の近似値とみなすべきだ」と注意を促した。

不確実性は依然として残っているとソーナリー氏はCNNに語り、「（今回の研究が）この問題に関する最終的な結論になるとは思わない」と述べた。

英気象庁の上級気候科学者ジョナサン・ベイカー氏もこれに同意し、CNNに対し「この研究については、冷たい斑点へのAMOCの寄与を示す追加の証拠とみなしたい。これで問題が完全に決着したとは考えていない」と語った。