本並健治、地元大阪で10億円超のタワマンを内覧…その光景「どういうこと!?」 妻・丸山桂里奈から返事も
元サッカー日本代表の本並健治が、きょう13日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（毎週土曜 後6：58）に出演し、想定価格12億円のマンションを内覧する。
【写真多数】大阪駅前の超豪華マンション…「車あるやん！」
メッセンジャー・黒田有とゲストのおっさんたちによる街ブラロケ番組。今回は、本並、橋下徹と大阪駅前のうめきたをぶらり。地上46階建て・総戸数484戸を誇る高級タワーマンション「グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE」を訪れる。
枚方市出身の本並は「大阪にも（家が）ほしい」という。そこで、本並にぴったりの特別な物件があると、同マンションの8階へ。案内された部屋に入ると、リビングから見えたのは、なんと車。黒田は「どういうこと!?」とびっくり。ここは大阪初の“カーギャラリー住戸”で、愛車をリビングから眺められるのが特徴。ガレージの仕組みを聞いた黒田は「こんな近未来な！」と驚きっぱなしとなる。
想定価格12億円で、同物件をもし買うとしても、黒田が「車は軽トラ、というわけにはいかへん」と話す。一方、大の車好きだという本並は「これが理想ですね。夜、お酒を飲みながら車を見て」と憧れの眼差し。本並はこれまで70台近く乗り換えてきたそうで、黒田は思わず「アホちゃいますの？」とツッコむ。
さらに一行は、特別に43階にある物件にも潜入。150平方メートル 、14億5000万円の高級感あふれる内装で、目の前には見事な眺望が広がる。黒田に「どうですか？」と勧められた本並は、妻・丸山桂里奈に電話してみる。「無理！」と即答されるが、丸山は「タワーマンションの高層階を地下に掘ってくれたら、14億円でも買うかも」と不思議な提案を始めて…。
【写真多数】大阪駅前の超豪華マンション…「車あるやん！」
メッセンジャー・黒田有とゲストのおっさんたちによる街ブラロケ番組。今回は、本並、橋下徹と大阪駅前のうめきたをぶらり。地上46階建て・総戸数484戸を誇る高級タワーマンション「グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE」を訪れる。
想定価格12億円で、同物件をもし買うとしても、黒田が「車は軽トラ、というわけにはいかへん」と話す。一方、大の車好きだという本並は「これが理想ですね。夜、お酒を飲みながら車を見て」と憧れの眼差し。本並はこれまで70台近く乗り換えてきたそうで、黒田は思わず「アホちゃいますの？」とツッコむ。
さらに一行は、特別に43階にある物件にも潜入。150平方メートル 、14億5000万円の高級感あふれる内装で、目の前には見事な眺望が広がる。黒田に「どうですか？」と勧められた本並は、妻・丸山桂里奈に電話してみる。「無理！」と即答されるが、丸山は「タワーマンションの高層階を地下に掘ってくれたら、14億円でも買うかも」と不思議な提案を始めて…。