NELKEが配信EP「In Liminal」（インリミナル）を7月8日（水）にリリースすることが決定した。

“Liminal”は、「境界」「あいだ」「曖昧な状態」を意味する言葉。令和のSNS世代と、昭和のテレビ・アナログ時代の狭間にいる世代のメンバーによって構成されたNELKEが、SNSやライブを通して掴み取ったメジャーシーンでの第一歩として放つEP。まさに“境界”に立つ彼らだからこそ生み出せる楽曲が集結した作品に仕上がった。

そして、EP「In Liminal」にも収録される日本工学院CMソング「Greedy!!」が、6月19日（金）放送のAIR-G’ FM北海道「IMAREAL」にて初オンエアされることも決定した。番組内では、「Greedy!!」に込めた想いや制作エピソードについて語ったRIRIKOのコメントもオンエア予定。

◾︎リリース情報

7/1（水）配信シングル

NELKE「Greedy!!」 ※日本工学院CMソング

（作詞・作曲：RIRIKO 編曲：NELKE） 7/8（水）配信EP

NELKE「In Liminal」

・収録内容

M1 「Bouquet」

M2 「Chapter」

M3 「Greedy!!」

M4 「Echo」

◾︎ツアー情報

＜NELKE ONE MAN LIVE TOUR 2026「VAST RESONANCE」＞

[2026]

4/3 (金) ｜愛知｜Zepp Nagoya ｜18:00/19:00

4/11 (土) ｜大阪｜なんばHatch ｜17:00/18:00

4/19 (日) ｜北海道｜PENNY LANE 24 ｜17:15/18:00

4/29(水) ｜宮城｜Rensa ｜17:00/18:00

5/17 (日) ｜福岡｜DRUM Logos ｜17:00/18:00

7/10(金) ｜東京｜SGCホール有明 ｜18:00/19:00 ＜NELKE 2MAN TOUR 2026「MERGE」＞

[2026]

10/14 (水) ｜大阪｜BIGCAT｜18:00/19:00（w / NEE）

10/27 (火) ｜愛知｜DIAMOND HALL ｜18:00/19:00（w / NOMELON NOLEMON）

11/18 (水) ｜神奈川｜KT Zepp Yokohama ｜18:00/19:00（w / フレデリック）