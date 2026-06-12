＜お祝いの主役を奪う義姉＞娘の誕生日に姪っ子のお祝いを被せてきた！旦那に強く抗議した結果…
他人からの「よかれと思って」という言葉ほど厄介なものはありません。特に相手が絶妙な距離感の親戚だったりすると、その厄介さは数段跳ね上がるのではないでしょうか。今回の投稿者さんは、義姉からのある提案に頭を悩ませているようです。
『娘の10歳の誕生日当日に、姪っ子（義姉の娘）のコンクール入賞のお祝い会を合同でやろうと義姉から言われています』
突然の提案に驚いた投稿者さん。もともと娘さんは、誕生日に友だちを呼んでお祝いをする予定でした。ところが義姉の案は「親族全員で会食後に義姉宅でコンクールの動画鑑賞をする」というもので、娘さんが希望していた友だちとの誕生日会は完全に無視されています。投稿者さんの両親には無関係な内容であるうえ、誕生日当日に娘さんを主役にしてあげたいという訴えすらも、義姉は「お祝いは1日でまとめるのが合理的」「誕生日会は別日にすればいい」と譲りません。しかも姪っ子と娘さんはさして仲がいいわけでもないのだそう……。
誕生日会と入賞祝い、まったく違うお祝いだけど？
ママたちからは猛烈な反対意見が飛び交いました。
『誕生日はずらせないけれど、入賞祝いはずらせる。義姉にずらしてもらえばいいだけ。まとめてお祝いするってどれだけケチなの？』
『まったく違う内容のお祝いなのに合同なんて意味がわからない。お誕生日当日が週末と重なるのは数年に一度。よその子のために使う時間なんてあるわけない』
『どうせ「曲を弾いて」「動画上映して」で主役をもっていかれちゃう。子ども自身が望んでないなら、こぢんまり家族だけでも主役になれるようにしてあげて』
『コンクールのお祝いは動画を見るだけなんだからいつでもいい。誕生日優先。義姉は自分の娘中心に考えすぎ』
『義姉の性格が無理。「姪っ子ちゃんすごいね」って言ってくれる人数を増やしたいだけじゃん』
義姉のアイデアは単に「自分の娘を多くの親族に称賛させたい」という虚栄心の裏返しにすぎないとの指摘があがりました。特に10歳という大きな節目に「主役の座を半分譲れ」というのは、なかなかに無神経な提案だと考えられたのでしょう。「合理的だ」という発言も、「お祝いをタスクのように処理しようとしているのでは？」とママたちは捉えたようです。もしこの案が押し通ってしまったら、誕生日の主役である娘さんの心が置き去りになってしまうかもしれませんね。
曖昧な旦那に喝！娘の希望より、姉を優先するの？
今回の問題に拍車をかけているのは、旦那さんの曖昧な態度でしょう。「姉ちゃんの言うことも一理ある」「大勢のほうが楽しいんじゃないか」と、実姉の顔色を窺いながら、独り言のふりをして投稿者さんや娘さんを説得しようとする姿。この煮え切らない父親ぶりに、ママたちはさらなる怒りに包まれました。
『旦那は5時間くらい正座で説教していい。わが子と親戚の子の違いも理解できんのか。わが子を優先しない旦那なんぞ父親の資格がない』
『家庭内の優先順位、マジで気を付けたほうがいいですよ。いざというとき、自分や母親の味方になってくれない父親に対する思春期手前の女の子の目線、めっちゃシビアだから』
『「姉ちゃんの言うことも一理あるよなー」ってチラ見？ 一番嫌いなタイプ。卑怯な方法』
『いつまで弟気分でいるんだよと一喝してやりなよ。旦那さん、娘さんの気持ちを一番に考えてあげなきゃ』
『10歳すぎてまで親世代の家族ごっこに振り回されるなんて可哀想。旦那には「一生娘に恨まれてもいいなら、これからもシスコンしてれば？」って釘を刺すべき』
旦那さんが「大勢で祝うほうが……」とブツブツ言っているのは、単に自分が板挟みの状態から逃げたい、あるいは親族内での波風を立てたくないという事なかれ主義の表れでしょう。しかしママたちが指摘するように、多感な時期の娘さんにとって、自分の特別な日を「いとこのついで」にしようとする父親の姿は、信頼関係を根底から揺るがす裏切り行為になりかねません。
旦那に「世間の声」をぶつけた結果……
さてここで投稿者さんは最終手段に出たようです。
『旦那に「ここを読んでみて」とURLを送りました。「ネットの意見なんて誘導できる」と言っていた旦那が、今無言で真顔でスマホを見つめています。私が譲ってしまうと、娘ももっと譲ってしまう子になるから、譲れません』
投稿者さんは「ママスタコミュニティに集まった意見」という客観的な第三者の声を、旦那さんにぶつける作戦に出ました。身内だけの話し合いでは「お前の考えすぎだ」「性格がキツい」と片付けられてしまうことも、見ず知らずの何十人もの他人から「それはおかしい」と断じられれば、無視するわけにはいかなくなるでしょう。さて、その結果は……？
『旦那と話し合い、当日は予定通り昼は娘の友だちを、夜は私たちの両親を呼びます。義姉宅には行かない。旦那が義両親や義姉に電話するときには、隣で見張っているつもりです』
なんと娘さんの誕生日を予定通りお祝いする流れに！ ママスタコミュニティのママたちの意見が、かたくなだった旦那さんを説得したのですね。家族内での話し合いが行き詰まったとき、他人の意見は時に大きな説得力になりえます。旦那さんは妻ひとりの意見ではなく、いわゆる「世間のママたちの意見」を突きつけられたことで、初めて事の重大さに気づいたのでしょう。
また最後に投稿者さんが決意した「電話の見張り」も非常に重要なポイントです。一度は流されかけた旦那さんだからこそ、最後まで目を光らせる徹底ぶり。賢明な判断です。
今回の騒動を通して見えるのは、親戚付き合いという名の「大人のわがまま」です。義姉のメンツ、義両親への配慮、きょうだい間のパワーバランス……。しかしそれらはすべて、10歳になる娘さんの「誕生日を楽しく過ごしたい」という純粋な願いよりも優先されるべきものでしょうか？ 親として守るべきは、義姉の機嫌でも親族の合理的なスケジュールでもなく、わが子の笑顔であるはずです。
投稿者さんのように、時には外の世界の声も借りながら、毅然とした態度で「家族の境界線」を引くことが大切ですね。そうして守り抜いた誕生日の思い出は、娘さんにとって「お母さんは私の一番の味方でいてくれた」という、何よりのプレゼントになるのではないでしょうか。