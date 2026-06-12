若い人には若い人だけの魅力があるのと同様に、大人には大人だけの魅力があるようです。そんな大人の魅力を描いた漫画『僕無しじゃ生きていけない女がいい』（作：お招き猫のまたたびさん）がInstagramに投稿されました。



【漫画】「僕無しじゃ生きていけない女がいい」（全編を読む）

舞台は、寧々ママが営むスナックです。常連の男性客は「やっぱりさぁ、若くてかわいくて…細くて、かよわくて！俺なしじゃいきていけない！そんな女の子が最高だよなぁ」と言います。



カウンター越しにそれを聞いた寧々ママは、男性客の言葉を否定することなく、「そういう女の子ってかわいいわよねぇ」とにこやかに相づちを打ちます。そして続けて「ところで…いいワインが入ったの。特別に一杯私からプレゼントするわ」と男性客に赤ワインと生ハムを差し出しました。



寧々ママからのプレゼントをひと口味わった男性客は、その芳醇な味わいに驚きます。「その辺で売ってるのと全然違う…！」と目を丸くする彼に、寧々ママは「そのワインも生ハムも、じっくり熟成された特別なものだから」と意味深に語ります。



さらに「あなただけ…特別…」「これ、ふたりだけの秘密ね？」と言い、男性客との距離を縮める寧々ママ。男性客はすっかりその雰囲気に飲まれ、顔を赤らめてしまいます。しかし次の瞬間、寧々ママは「なああああんちゃってえええ！」と一転、おどけた様子を見せるのでした。



拍子抜けした男性客が「本気にしそうだったじゃん！」と抗議すると、寧々ママは高笑いしながら「私のおかげで、あんたみたいなシャバ僧でもよーく！分かったでしょ！」と返します。続けて寧々ママは、「女はね、時間の分だけ色気をまとうのよ。女の旬を見誤らないことね」と語るのでした。



読者からは「最高の一言につきます」「目を覚まさせてお見事！」といった声があがっています。そこで作者のお招き猫のまたたびさんに同作について話を聞きました。



どんな年齢でも見た目でも、誰よりも自分は魅力的だ！と、胸を張って欲しい

―同作を描こうと思われたきっかけや、作品に込めた思いを教えてください。



ここ最近、いろんな女性と出会う機会に恵まれました。



その中で、ひとり。とてもキレイな方なのにご自身の年齢や見た目を気にして「私なんて…」とおっしゃっている方がいました。笑顔がまぶしくて、ほんのりと色気もあってすごく素敵なのに、どうしてこんなに自信がなさそうなんだろう…。



そんな彼女と接したことが、今作を描くきっかけになったのです。みんな、どんな年齢でも見た目でも、誰よりも自分は魅力的だ！と、胸を張って欲しいと思います。それぞれが持つ色気に自信を持って欲しい、そんな想いが込められています。



―同作のコメント欄で特に印象に残っている声を教えてください。



「見分け方を教えてください」というコメントが印象的でした。コメントを目にした時思わず、「確かに…」と呟いてしまいました（笑）



明確な見分け方というのは難しいですが、「なんか気になるあの人…もう1回会いたい…」という気持ちにさせられてしまったら……ねえ？（笑）



―同作で「ここに注目してほしい」ポイントを教えてください。



寧々ママの表情に是非ご注目いただきたい！と思います。単純なイラスト&画力的な問題で伝わりづらいかとは思いますが…実際に自分で表情を作りながら、鏡を見ながら描きました。そこも含めて想像しながら是非ご覧ください！（笑）



（海川 まこと／漫画収集家）