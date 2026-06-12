宮城県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選！ 「気仙沼市」を抑えて最多票だったのは？【2026年調査】
初夏の爽やかな風が心地よく、週末の旅行や初秋に向けた長期休暇の計画を立て始める人も多い季節になりました。旅先の地名や、その響き・字面の印象は、その土地への興味をかき立てる楽しいポイントのひとつです。
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、宮城県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選をランキング形式でご紹介します。
【「治安がいい」と思う市ランキングの結果も見る】
▼回答者コメント
「石が巻かれる市ってどんな歴史があったのか気になるから」（20代女性／神奈川県）
「由緒がある感じがする」（50代女性／神奈川県）
▼回答者コメント
「多賀城がそのまま市名になっていて、城という文字入っているだけで特別感があり、かっこいいと思うからです」（40代女性／香川県）
「城の名前がそのまま使われているのは珍しくて良いと思います」（60代男性／東京都）
▼回答者コメント
「竈という難しい漢字が入っているから」（50代女性／埼玉県）
「見たことない漢字が入っててかっこいい」（20代男性／愛知県）
▼回答者コメント
「響きに独特の雰囲気があり、港町らしい渋さとかっこよさを感じるからです。漢字の見た目も印象的です」（40代男性／北海道）
「『けせんぬま』という響きが個性的で、力強さを感じさせる名前だから」（30代女性／石川県）
▼回答者コメント
「東北では栄えていて、都会的なスマートな印象があるから」（30代男性／大阪府）
「あまり見かけない漢字があるから」（20代女性／千葉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、宮城県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選をランキング形式でご紹介します。
5位：石巻市／19票5位は、漫画文化の発信地としても知られる港町「石巻市」です。「石が巻く」という独特の字面が目を引きました。その由来や歴史への興味をかき立てる、ミステリアスな印象も魅力に挙げられています。
▼回答者コメント
「石が巻かれる市ってどんな歴史があったのか気になるから」（20代女性／神奈川県）
「由緒がある感じがする」（50代女性／神奈川県）
4位：多賀城市／53票4位は、古代の城柵跡で知られる「多賀城市」です。「城」の字がそのまま市名に入る珍しさが評価されました。城があったことを思わせる特別感や、漢字から受ける気品あるイメージも支持を集めています。
▼回答者コメント
「多賀城がそのまま市名になっていて、城という文字入っているだけで特別感があり、かっこいいと思うからです」（40代女性／香川県）
「城の名前がそのまま使われているのは珍しくて良いと思います」（60代男性／東京都）
3位：塩竈市／55票3位は、塩竈神社で知られる「塩竈市」です。「竈」という難しく珍しい漢字を含む字面のユニークさが評価されました。見たことのない漢字が入っている点に、かっこよさを感じるという声が多く寄せられています。
▼回答者コメント
「竈という難しい漢字が入っているから」（50代女性／埼玉県）
「見たことない漢字が入っててかっこいい」（20代男性／愛知県）
2位：気仙沼市／59票2位は、全国有数の漁港を抱える港町「気仙沼市」です。「けせんぬま」という個性的で読みにくい響きが評価されました。港町らしい渋さや、漢字の見た目の印象深さも魅力に挙げられています。
▼回答者コメント
「響きに独特の雰囲気があり、港町らしい渋さとかっこよさを感じるからです。漢字の見た目も印象的です」（40代男性／北海道）
「『けせんぬま』という響きが個性的で、力強さを感じさせる名前だから」（30代女性／石川県）
1位：仙台市／62票最多票を集めて1位に輝いたのは、東北最大の都市「仙台市」です。「杜の都」と称される洗練された都会的なイメージが支持を集めました。全国的な知名度の高さや、あまり見かけない漢字を含む字面のかっこよさも評価されています。
▼回答者コメント
「東北では栄えていて、都会的なスマートな印象があるから」（30代男性／大阪府）
「あまり見かけない漢字があるから」（20代女性／千葉県）
宮城県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキング
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)