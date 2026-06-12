メルセデス・ベンツが電動軸流モーターの量産を開始、ベルリン・マリーエンフェルデ工場内の動画はこんな感じ

メルセデス・ベンツが電動軸流モーターの量産を開始、ベルリン・マリーエンフェルデ工場内の動画はこんな感じ