「オリックス−阪神」（１２日、京セラドーム大阪）

大阪桐蔭野球部ＯＢで希少がん患者の福森大翔（ひろと）さん（３０）が、試合前の始球式に参加した。

オリックスの森友哉捕手（３０）とはチームメートで春夏連続で甲子園大会に出場し、４番打者としても活躍。昨年６月１５日・巨人戦の始球式では捕手・森友のミットにノーバウンド投球を収め、多くの感動を呼んだ。

この日は上半身のコンディション不良で２軍調整中の森友が見守る中、捕手の若月に見事なノーバウンド投球を披露し、スタンドから喝采を浴びた。

２年連続で大役を務めた福森さんは「本当にこのような場を作っていただき、心からお礼を申し上げたい。感謝の気持ちでいっぱいです」といい、チームメートだった森友には「ケガをしてしまったのは聞いていたけど、その中で見てくれて背中を押してくれた」と感謝していた。

福森さんは今年１月に森友、頓宮らの沖縄・宮古島自主トレに同行。３月に４回目の手術を受け、現在も闘病生活を送っているが、治療と並行して同じようながん患者を支える活動を続けている。