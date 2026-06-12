「日経225オプション」7月限プット手口情報（12日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 539( 539)
モルガンMUFG証券 230( 230)
UBS証券 45( 45)
SMBC日興証券 20( 20)
ビーオブエー証券 20( 20)
BNPパリバ証券 136( 16)
JPモルガン証券 134( 14)
SBI証券 7( 5)
楽天証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯6万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 349( 249)
モルガンMUFG証券 200( 200)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
大和証券 14( 14)
BNPパリバ証券 104( 4)
SBI証券 7( 3)
楽天証券 2( 2)
バークレイズ証券 100( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
◯6万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
HSBC証券 4( 4)
◯6万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 287( 287)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
ビーオブエー証券 28( 28)
BNPパリバ証券 26( 26)
JPモルガン証券 18( 18)
東海東京証券 5( 5)
SBI証券 6( 2)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 539( 539)
モルガンMUFG証券 230( 230)
UBS証券 45( 45)
SMBC日興証券 20( 20)
ビーオブエー証券 20( 20)
BNPパリバ証券 136( 16)
JPモルガン証券 134( 14)
SBI証券 7( 5)
楽天証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯6万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 349( 249)
モルガンMUFG証券 200( 200)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
大和証券 14( 14)
BNPパリバ証券 104( 4)
SBI証券 7( 3)
楽天証券 2( 2)
バークレイズ証券 100( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
◯6万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
HSBC証券 4( 4)
◯6万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 287( 287)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
ビーオブエー証券 28( 28)
BNPパリバ証券 26( 26)
JPモルガン証券 18( 18)
東海東京証券 5( 5)
SBI証券 6( 2)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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