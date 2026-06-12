　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万5000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 539(　 539)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 230(　 230)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　45(　　45)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　20(　　20)
ビーオブエー証券　　　　　　　　20(　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 136(　　16)
JPモルガン証券　　　　　　　　 134(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万5125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万5500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 349(　 249)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 200(　 200)
ソシエテジェネラル証券　　　　　20(　　20)
大和証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 104(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
バークレイズ証券　　　　　　　 100(　　 0)
ビーオブエー証券　　　　　　　 100(　　 0)

◯6万5750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)

◯6万6000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 287(　 287)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 100(　 100)
ソシエテジェネラル証券　　　　　41(　　41)
ビーオブエー証券　　　　　　　　28(　　28)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　26(　　26)
JPモルガン証券　　　　　　　　　18(　　18)
東海東京証券　　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース