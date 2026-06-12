「TOPIX先物」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万7927枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7927枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17927( 17927)
バークレイズ証券 17184( 17184)
ソシエテジェネラル証券 15085( 10583)
JPモルガン証券 3117( 3117)
ゴールドマン証券 2730( 2720)
BNPパリバ証券 2157( 2157)
ビーオブエー証券 2106( 2106)
サスケハナ・ホンコン 1874( 1874)
モルガンMUFG証券 1499( 1499)
SBI証券 527( 463)
シティグループ証券 459( 459)
日産証券 368( 368)
野村証券 294( 294)
UBS証券 234( 234)
ドイツ証券 222( 222)
インタラクティブ証券 102( 102)
広田証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 36( 20)
HSBC証券 20( 20)
フィリップ証券 17( 17)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17927( 17927)
バークレイズ証券 17184( 17184)
ソシエテジェネラル証券 15085( 10583)
JPモルガン証券 3117( 3117)
ゴールドマン証券 2730( 2720)
BNPパリバ証券 2157( 2157)
ビーオブエー証券 2106( 2106)
サスケハナ・ホンコン 1874( 1874)
モルガンMUFG証券 1499( 1499)
SBI証券 527( 463)
シティグループ証券 459( 459)
日産証券 368( 368)
野村証券 294( 294)
UBS証券 234( 234)
ドイツ証券 222( 222)
インタラクティブ証券 102( 102)
広田証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 36( 20)
HSBC証券 20( 20)
フィリップ証券 17( 17)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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