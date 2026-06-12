熊本ヴォルターズが山田安斗夢と契約継続…「最後に最高の景色を皆さまと一緒に見たい」

6月12日、熊本ヴォルターズは、山田安斗夢と継続により2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。

鹿児島県出身で現在28歳の山田は、179センチ81キロのシューティングガード。鹿児島商業高校を経て2016年に鹿児島レブナイズでキャリアをスタートさせ、東京サンレーヴスやB2時代の広島ドラゴンフライズ、岩手ビッグブルズ、山口ペイトリオッツ、ベルテックス静岡など複数のクラブを渡り歩き、2024－25シーズンから熊本へ加入した。在籍2年目となった今シーズンのB2リーグ戦では60試合に出場し、1試合平均7.2得点1.3リバウンド1.3アシストという成績を残している。

今回の契約合意に際して、山田がクラブを通じて寄せたコメントは以下のとおり。

「2026－27シーズンも熊本でプレーさせていただくことになりました！



まずは、2025－26シーズンたくさんのご声援をありがとうございました。個人としてはプレーオフを含む62試合を戦い抜くことができました。苦しいときもありましたが、最後まで戦い続けられたのは、間違いなく大好きなVoltersRedの皆さまの支えがあったからです。本当に感謝しています。



そしてまた、この熊本で皆さまと一緒に戦えることをうれしく思います！今年からリーグが新しくなり、チーム数も増えます。優勝までの道のりは今まで以上に厳しくなりますが、その厳しい戦いを勝ち抜き、最後に最高の景色を皆さまと一緒に見たいと思ってます。



『新リーグ初代チャンピオン』その称号を掴むのは熊本ヴォルターズです！！！



簡単な道のりではありませんが、チームのために、自分にできることをしながら、熊本の歴史を塗り替えられるよう戦い続けますので、引き続き応援よろしくお願いします！また会場で皆さまとお会いできるのを楽しみにしています！」

【動画】山田安斗夢 2025-26シーズンプレー集