「トイ・ストーリー」シリーズの“おもちゃの世界”、『リメンバー・ミー』の“死者の世界”など、数々の忘れられない“もしもの世界”を描き出し、世界中に感動を届けてきたディズニー＆ピクサー。

彼らが新たに贈るのは、美しい“水の都”イタリア・ベネチアに暮らす一匹の猫の物語。

その邦題が『水の都のネロ』（原題：GATTO）に決まり、2027年春に日本公開決定！

併せて、本作の主人公・黒猫のネロの姿を捉えたティザーポスター、そして、ダークな世界観とユーモラスな雰囲気が共存するティザー予告が公開されました。

ディズニー＆ピクサー映画『水の都のネロ』（原題：GATTO）

タイトル：『水の都のネロ』

公開日：2027年春公開

監督：エンリコ・カサローザ（『あの夏のルカ』）

出演：マーク・ラファロ（ネロ役）、ローレンス・フィッシュバーン（ロッコ役）

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

迷信深い人々に不吉とされる“黒猫”ゆえ、裏社会のはぐれ者として生きてきたネロ。

そんな彼に、ある日思いがけない奇跡が起こる――。

今回解禁されたのは、ネロと裏社会を支配するボス猫ロッコが揃って初登場するティザー予告。

裏社会で生きるマフィアの愛と宿命を描いた映画『ゴッドファーザー』(1972)の名曲「愛のテーマ（Speak Softly, Love）」の不穏なサウンドと共に、幕を開けます。

薄暗い部屋の中、消えたマグロの行方をめぐって、とある猫に罪を問い詰めているロッコとネロ。

ネロは頭上で揺れ動く部屋の灯りが気になって仕方がないようで、思わず灯りを猫パンチ！

そんなネロを厳しく注意したはずのロッコだったが、彼もまた、灯りの存在がどうしても気になってしまったようで…(?!) 動くものを見るとつい飛びついてしまう、猫のキャラクターらしい愛らしさが詰まった映像となっています。

猫たちの奏でる愛らしさ、そして、個性豊かなキャラクターを贈り出してきたピクサーならではのコミカルさが混ざり合った、新たな一作の誕生に期待が高まります。

併せて解禁となったティザーポスターでは、満月を背に逆さまに吊るされながら、驚いたような表情でこちらを見つめるネロの姿が。

どこかミステリアスな雰囲気が漂う夜のベネチアで、ネロは一体どのような冒険を繰り広げるのでしょうか。

ディズニー＆ピクサーの長編アニメーション作品で初めて、猫が主人公となった本作。

手掛けたのは、同じくイタリアを舞台にした名作『あの夏のルカ』(2021)で世界中の感動を呼んだエンリコ・カサローザ監督。

今回は、これまでのディズニー＆ピクサー作品とは一味違う、手描き絵画風のタッチと3DCGを融合させたまったく新しいビジュアルで描き、ネロたちの物語を美しく紡ぎ出します。

さらに、プロデューサーには『あの夏のルカ』『カーズ／クロスロード』(2017)のアンドレア・ウォーレン、そして、エグゼクティブ・プロデューサーには『カールじいさんの空飛ぶ家』(2009)『インサイド・ヘッド』(2015)『ソウルフル・ワールド』(2020)をアカデミー賞Ⓡ受賞に導いたピート・ドクターが名を連ねます。

ディズニー＆ピクサーを代表するヒットメーカーたちが贈る、『リメンバー・ミー』を超える感動のファンタジー・アドベンチャー『水の都のネロ』。

2027年春の公開です。

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