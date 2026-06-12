竹書房は、「福本ワールドZAWAZAWA FES」を6月12日より「竹書房STORE」及び「eeoStore池袋本店」にて開催する。期間は7月12日まで。

期間中、「竹書房STORE」では6月17日より開催される麻雀ゲーム「雀魂-じゃんたま-」アカギ復刻コラボを記念した、初の「アカギ×雀魂」コラボグッズの予約受注販売が行なわれる。また、6月29日より、「eeoStore池袋本店」での展示と店頭受注販売も実施される。さらに、同店にて、「アカギ×雀魂」コラボグッズを税込3,000円以上受注すると「アカギ死神の呪縛ホログラムステッカー」1枚がプレゼントされる。

□竹書房STOREオンライン受注販売のページ

□eeoStore池袋本店店頭受注販売のページ

「アカギ×雀魂」コラボグッズ展開 メインバナー

アカギ死神の呪縛ホログラムステッカー

【「アカギ×雀魂」コラボグッズ】

アカギ×雀魂「光と闇の死闘 赤木しげる」ジオラマアクスタ

アカギ×雀魂「光と闇の死闘 鷲巣厳」ジオラマアクスタ

アカギ×雀魂「雀士 赤木しげる」欠片アクキー

アカギ×雀魂「契約雀士 赤木しげる」欠片アクキー

アカギ×雀魂「契約雀士 鷲巣厳」欠片アクキー

アカギ×雀魂「契約雀士アカギ」万能ケース

アカギ×雀魂 「復刻コラボ2026」Tシャツ

アカギ×雀魂「復刻コラボ2026」 アクリルアート

アカギ×雀魂「アカギ 死神の呪縛」 アクリルアート

加えて、「老境博徒伝SOGA」4巻の発売を記念し、竹書房STORE公式サイトにて、3つの限定セットを販売。期間中に購入すると、特典としてポストカードがプレゼントされる。

「SOGA 4巻」限定セットグッズ メインバナー

老境博徒伝 SOGAセット

老境博徒伝 SOGAセット特典ポストカード

鷲巣麻雀セット

鷲巣麻雀セット特典ポストカード

「天」グッズセット

「天」グッズセット特典ポストカード

「SOGA 4巻」帯応募券付き読者プレゼント メインバナー

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