高橋恭平、ヒロイン・高橋ひかると“キュン会議” 至近距離での接近シーンの舞台裏も公開
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』大ヒットを記念して、これまでメインキャスト陣が登壇した舞台あいさつでのトークと、映画本編の印象的なシーン、そして撮影の舞台裏を捉えたメイキング映像をミックスした『キャストが語る！山口くんの魅力大解剖スペシャル動画』が公開された。該当する本編や貴重なメイキング風景が次々とはさみ込まれる、見応え抜群の特別構成に仕上がっている。
【写真】高橋恭平＆岩瀬洋志の浴衣姿のワンシーン
高橋恭平が「今までとはちょっと違った新感覚なラブストーリーになっていると思います」と自信をのぞかせるように、予測不能な恋のトライアングルが展開。その中心にいるのが、金髪・コワモテ・関西弁でクラスメイトを圧倒する転校生・山口くんだ。演じる高橋恭平も「コワモテとピュアな一面のあるそのギャップが、胸にグサグサっと刺さるようなところが魅力」と語り、撮影時はコワさとかわいさ、そしてピュアな感情の変化を繊細に演じ分けるのが難しかったと振り返る。
今回解禁された映像には、高橋ひかる（※高＝はしごだか）演じるヒロイン・皐がビビりまくる最悪の第一印象から一転、まさかのノリツッコミで笑わせる本編シーンの一部も収録。キャスト陣の並々ならぬこだわりや苦労を知ることで、本編がより一層味わい深く感じられるはずだ。
また、撮影現場では高橋恭平と高橋ひかるによる「キュン会議」が行われていたという。山口くんと皐の初デートシーンや、お見舞いで訪れた彼の部屋で「飛鳥と皐って呼び合う？」と“名前呼び”を提案されるシーンなど、とにかく悶絶（もんぜつ）級のシチュエーションが連続する本作。どうすればより観客にときめいてもらえるか、2人は常に話し合っていたそうだ。
高橋恭平が「今の子たちはこうしたほうが想像しやすいんじゃないか」とアイデアを提案すれば、高橋ひかるも「どうしたら（山口くんと皐の）2人がすてきに映るか相談した」と懐かしむ。劇中屈指のハイライトである、デート中に思わぬアクシデントから2人の顔が超至近距離まで大接近する場面では、貴重なメイキング風景も初公開。慎重に距離を測りながら笑顔で段取りを確認する2人だが、いざ本番を迎えると…。
さらに、恋のトライアングルを加速させるキーパーソン、岩瀬洋志演じるイケメン陽キャ男子・石崎の存在も見逃せない。山口くんと皐の関係をかき乱す存在でありながら、実は彼も山口くんに特別な想いを抱いている石崎。山口くんを敵視していると思いきや、仲を取り持ってもらおうと皐に接近し、ハタから見ると付き合っているのかと錯覚するほどの距離感で関係性を縮めていく。それを見た山口くんの胸に、何やら嫉妬めいた気持ちが芽生えて――（？）という、新たなときめきを巻き起こす名シーンも多数登場する。
撮影現場での高橋恭平と岩瀬は仲むつまじく、岩瀬は「恭平くんは見た目と違う優しさを持っている」「クールだけどめちゃくちゃ頼れる優しいお兄さん」と高橋の“座長”っぷりを大絶賛。山口くんさながらに高橋恭平自身もリアルな“ギャップ男子”であることがうかがえ、それを聞いて壇上で照れ笑いを浮かべる姿もばっちり収められている。
不器用な3人の想いがすれ違い、激しさを増していく恋の矢印。物語の後半はそんな熱い想いがほとばしるエモーショナルな展開へと突入していくが、皐役の高橋ひかるは、山口くんがやきもちをのぞかせるシーンにひと際愛おしさを感じていたという。皐が石崎と仲良くしている姿を見て、山口くんがはっきりと「石崎くんと仲良うしてるとこ見るのなんか、全然おもんないわ！」と口にする本編シーンも動画に収録。高橋ひかるは、高橋恭平ならではの絶妙なテンポ感も愛らしく、山口くんの不器用さとかわいさが凝縮された見どころだと語る。
また、キャスト陣の仲むつまじい笑顔が弾ける、新たなメイキング写真も一挙に多数解禁となった。座長としてスタッフと入念な打ち合わせを重ねるプロフェッショナルな高橋恭平の姿をはじめ、夏祭りシーンの撮影裏で浴衣姿になって綿あめ作りに挑戦し、無邪気にはしゃぐ高橋ひかるの姿、対する高橋恭平と岩瀬の男子コンビが浴衣をクールに着こなすスタイリッシュなカットも到着。
さらに教室でのオフショットでは、まるで本物の高校生活の1コマのような高橋ひかる、上原あまね、上坂樹里の仲良し女子3ショットや、永岡蓮王に寄りかかる丈太郎のコミカルなポーズ、カメラを向けられ思わず笑顔でポーズを決めるおちゃめな岩瀬など、本物の青春の1ページを切り取ったかのようなみずみずしい写真がそろっている。
高橋恭平が「今までとはちょっと違った新感覚なラブストーリーになっていると思います」と自信をのぞかせるように、予測不能な恋のトライアングルが展開。その中心にいるのが、金髪・コワモテ・関西弁でクラスメイトを圧倒する転校生・山口くんだ。演じる高橋恭平も「コワモテとピュアな一面のあるそのギャップが、胸にグサグサっと刺さるようなところが魅力」と語り、撮影時はコワさとかわいさ、そしてピュアな感情の変化を繊細に演じ分けるのが難しかったと振り返る。
今回解禁された映像には、高橋ひかる（※高＝はしごだか）演じるヒロイン・皐がビビりまくる最悪の第一印象から一転、まさかのノリツッコミで笑わせる本編シーンの一部も収録。キャスト陣の並々ならぬこだわりや苦労を知ることで、本編がより一層味わい深く感じられるはずだ。
また、撮影現場では高橋恭平と高橋ひかるによる「キュン会議」が行われていたという。山口くんと皐の初デートシーンや、お見舞いで訪れた彼の部屋で「飛鳥と皐って呼び合う？」と“名前呼び”を提案されるシーンなど、とにかく悶絶（もんぜつ）級のシチュエーションが連続する本作。どうすればより観客にときめいてもらえるか、2人は常に話し合っていたそうだ。
高橋恭平が「今の子たちはこうしたほうが想像しやすいんじゃないか」とアイデアを提案すれば、高橋ひかるも「どうしたら（山口くんと皐の）2人がすてきに映るか相談した」と懐かしむ。劇中屈指のハイライトである、デート中に思わぬアクシデントから2人の顔が超至近距離まで大接近する場面では、貴重なメイキング風景も初公開。慎重に距離を測りながら笑顔で段取りを確認する2人だが、いざ本番を迎えると…。
さらに、恋のトライアングルを加速させるキーパーソン、岩瀬洋志演じるイケメン陽キャ男子・石崎の存在も見逃せない。山口くんと皐の関係をかき乱す存在でありながら、実は彼も山口くんに特別な想いを抱いている石崎。山口くんを敵視していると思いきや、仲を取り持ってもらおうと皐に接近し、ハタから見ると付き合っているのかと錯覚するほどの距離感で関係性を縮めていく。それを見た山口くんの胸に、何やら嫉妬めいた気持ちが芽生えて――（？）という、新たなときめきを巻き起こす名シーンも多数登場する。
撮影現場での高橋恭平と岩瀬は仲むつまじく、岩瀬は「恭平くんは見た目と違う優しさを持っている」「クールだけどめちゃくちゃ頼れる優しいお兄さん」と高橋の“座長”っぷりを大絶賛。山口くんさながらに高橋恭平自身もリアルな“ギャップ男子”であることがうかがえ、それを聞いて壇上で照れ笑いを浮かべる姿もばっちり収められている。
不器用な3人の想いがすれ違い、激しさを増していく恋の矢印。物語の後半はそんな熱い想いがほとばしるエモーショナルな展開へと突入していくが、皐役の高橋ひかるは、山口くんがやきもちをのぞかせるシーンにひと際愛おしさを感じていたという。皐が石崎と仲良くしている姿を見て、山口くんがはっきりと「石崎くんと仲良うしてるとこ見るのなんか、全然おもんないわ！」と口にする本編シーンも動画に収録。高橋ひかるは、高橋恭平ならではの絶妙なテンポ感も愛らしく、山口くんの不器用さとかわいさが凝縮された見どころだと語る。
また、キャスト陣の仲むつまじい笑顔が弾ける、新たなメイキング写真も一挙に多数解禁となった。座長としてスタッフと入念な打ち合わせを重ねるプロフェッショナルな高橋恭平の姿をはじめ、夏祭りシーンの撮影裏で浴衣姿になって綿あめ作りに挑戦し、無邪気にはしゃぐ高橋ひかるの姿、対する高橋恭平と岩瀬の男子コンビが浴衣をクールに着こなすスタイリッシュなカットも到着。
さらに教室でのオフショットでは、まるで本物の高校生活の1コマのような高橋ひかる、上原あまね、上坂樹里の仲良し女子3ショットや、永岡蓮王に寄りかかる丈太郎のコミカルなポーズ、カメラを向けられ思わず笑顔でポーズを決めるおちゃめな岩瀬など、本物の青春の1ページを切り取ったかのようなみずみずしい写真がそろっている。