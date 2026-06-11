リーガルリリーたかはしほのか、ドラマ『惡の華』サントラを“honoka takahashi”名義で配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

リーガルリリーののたかはしほのかが、「honoka takahashi」名義で初の作品となるアルバム『WHERE IS MY BOOK? （ドラマ「惡の華」Original Soundtrack）』を6月26日に配信リリースする。

■アルバムのジャケットアートワークは、たかはしほのかが描いたイラストを起用

たかはしほのかは、リーガルリリーのボーカル＆ギターとしてバンドの全楽曲の作詞作曲を手掛けるフロントマン。

現在テレ東系にて放送中のドラマ『惡の華』において、自身初となる劇伴音楽を手掛け、その音楽性の高さと独自性が注目を集めるなか、その劇半音楽をhonoka takahashi名義のアルバム作品としてリリースする。

『WHERE IS MY BOOK?』と題された本アルバムのジャケットアートワークは、たかはしほのかが描いたイラストを起用。全27曲にもおよぶ本アルバムには、劇伴らしいインストゥルメンタルだけでなく、自身が作詞、ボーカルを務めた楽曲も多数収録。オリジナルサウンドトラックとしても、ひとつのアルバム作品としても楽しめる充実の内容になっている。

ドラマ『惡の華』は、毎週木曜24時00分からテレ東系にて放送中。物語が進むにつれ、ドラマに華を添えていくあらたな劇伴音楽にも要注目だ。

■リリース情報

2026.06.26 ON SALE

DIGITAL ALBUM『WHERE IS MY BOOK?（ドラマ「惡の華」Original Soundtrack）』

■関連リンク

ドラマ『惡の華』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/akunohana/

リーガルリリー OFFICIAL SITE

http://www.office-augusta.com/regallily