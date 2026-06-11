マンチェスター・ユナイテッドの絶対的プレイヤーであり、今季はプレミアリーグで歴代最多21アシストを記録したポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデス。



ブルーノはポルトガルのスポルティングCP、その後のマンUで知名度を上げた選手だが、プロキャリアの始まりはイタリアからだ。



2012年にイタリアのノヴァーラと契約すると、翌年にウディネーゼへ。イタリアでは5年間プレイし、2017年にスポルティングの選手としてポルトガルへ戻っている。





『ESPN』によると、ブルーノはウディネーゼ時代にクラブのレジェンドFWであるアントニオ・ディ・ナターレとの出会いが大きかったと振り返っている。ディ・ナターレは決定力の高いストライカーだったが、シュート精度などはディ・ナターレから学んだところが大きいようだ。「イタリアでの日々は大変だったよ。ウディネーゼにはイタリア2部のノヴァーラから加入したけど、移籍金は500万ユーロとまずまず高額だったからね。『ここで試合に出るんだ。ここで活躍するんだ』と考えていた。ウディネーゼではディ・ナターレがボールの打ち方、ポジショニング、ボールを蹴る前のステップ、GKの位置の見方などを教えてくれたんだ」ブルーノはミドルシュートの精度も高いが、シュートセンスはディ・ナターレ仕込みのところもあるか。マンUでも通算得点数は100を超えていて、イタリア生活が今のブルーノを形作ったようだ。