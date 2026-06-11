「Forza Horizon 6」新イベントが本日6月11日深夜より開催！ トヨタ「カローラ SR5」などを獲得可能
【Forza Horizon 6：「日本へようこそ」春シーズン】 6月11日深夜より開催予定
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マイクロソフトは、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」において、フェスティバルプレイリスト「日本へようこそ」の春シーズンを6月11日深夜より開催する。
報酬としてクルマやホイールスピンなどを獲得できるフェスティバルプレイリスト。「日本へようこそ」最後の春シーズンでは、イベントをクリアすることで「'94 Ferrari F355 Berlinetta」などを獲得できるほか、リワードカーとして「1996 Toyota Starlet Glanza V」と「1974 Toyota Corolla SR5」が用意されている。
フェスティバル プレイリストは今夜更新！- Forza Horizon Japan (@ForzaHorizonJP) June 10, 2026
Horizon Japanに春が巡ってきます。
シリーズ1の最終週のリワードカーは『1996 Toyota Starlet Glanza V』と『1974 Corolla SR5』。
また、シリーズ リワードカーを入手するチャンスをどうぞお見逃しなく。 pic.twitter.com/Li3rN1KBaa
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