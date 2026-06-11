【Forza Horizon 6：「日本へようこそ」春シーズン】 6月11日深夜より開催予定

　マイクロソフトは、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」において、フェスティバルプレイリスト「日本へようこそ」の春シーズンを6月11日深夜より開催する。

　報酬としてクルマやホイールスピンなどを獲得できるフェスティバルプレイリスト。「日本へようこそ」最後の春シーズンでは、イベントをクリアすることで「'94 Ferrari F355 Berlinetta」などを獲得できるほか、リワードカーとして「1996 Toyota Starlet Glanza V」と「1974 Toyota Corolla SR5」が用意されている。

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