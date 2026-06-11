女子プロゴルフの有村智恵(38＝フリー)が、11日までに自身のXを更新。7日に行われたヨネックスレディスゴルフトーナメント（新潟・ヨネックスCC）最終日の出来事について、私見を述べた。また男子ゴルフ・香妻陣一朗（31＝国際スポーツ振興協会）も同件に言及した。

7日に行われたヨネックスレディス最終日では、今大会でツアー初優勝を果たした吉田鈴の素振り中に観戦客のベビーカーが倒れる場面があった。赤ちゃん連れの観戦について、SNSでさまざまな意見が飛び交っていた。

この出来事について、有村は「赤ちゃん連れて来てくれてるお母さん見たら嬉しいし、どっちかと言うとお母さん大変だろうにわざわざ着いて歩いてくれてありがたいなぁって思います」と子連れ観戦を歓迎した。

一方で「ゴルフ観戦に子供を連れてくることへの是非を問われるのは理解できます」とも。子供が騒いだり走り回ったりしてしまう懸念もあることを理解した上で「ゴルフ界の発展や次世代への影響を考える立場としては、子供達には是非ゴルフ場に来てもらいたいです」と思いを記した。

この出来事については、香妻も「赤ちゃんやお子さん連れの方も、どうか気にせず来てください」と主張。「泣き声や少しのざわつきがあっても、選手たちはしっかり切り替えてプレーできます」と呼びかけた。