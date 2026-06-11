LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEがコラボ「いつか一緒にステージに立ちたいという願いがついに叶った」 MV公開
世界的に活躍するガールグループであるLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの3組がコラボレーションし、配信シングル「ICONIC BY MISTAKE」を12日午後1時にリリースする。それに先立って、ミュージックビデオが公開された。
【動画】LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEコラボMV
「ICONIC BY MISTAKE」のミュージックビデオは、疾走する自動車のシーンから始まる。サイレンが騒々しく鳴り響く中、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEも、それに負けないくらいにぎやかだ。彼女たちは、混沌の中でも歌ったり踊ったりしながら、笑顔を絶やすことはない。弱まることのない推進力で、ひたすら突進し続ける。
そして、ついに激しい衝突が起きる。その瞬間、3組のアーティストは、なじみがあるようでどこか違和感のある非現実的な空間へと引き込まれる。その空間は、誰かを観察し続け、監視する外部の視線で囲まれていた。警察の追跡や厳重な警備、数多くのモニターなどが、彼女たちを圧迫し、分析する。しかし、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEは決して動じることはない。むしろ、いたずらっぽく無関心な態度でその状況を逆手に取り、周囲の視線を自分たちの存在感と自由さを際立たせる背景や装置として利用する。
LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの余裕と自信に満ちた姿は、それぞれのグループの象徴的な映像演出を通じて具体的に描かれている。LE SSERAFIMは、暗く冷たい墓に向かってカメラのシャッターを切り、墓石の上に横たわる。ILLITは、奇妙な歯科治療さえも楽しい遊びのように楽しんでいる。KATSEYEは、嵐が吹き荒れる中で悲鳴を上げながらも、「ICONIC」と刻まれた歯列矯正器具を見せてにっこりと笑う。そして、激しい炎によって崩壊した状況でも、3つのグループが完璧に融合してひとつの「完全体」となり、ダイナミックなパフォーマンスを披露する圧巻の姿を見せる。決められた枠に捉われない「ガールパワー」の本来の姿を感じられる。
また、ミュージックビデオの最後では、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの3つのグループがお互いに向き合いながら円になってマシュマロを焼くなど、穏やかな姿を通して最も象徴的な（Iconic）瞬間が描かれている。
ミュージックビデオと調和した音楽もまた圧巻である。強烈なビートと変則的なサウンドが、一瞬でリスナーを虜（とりこ）にする。オルタナティブ・ポップジャンルならではのやや荒く実験的な雰囲気を感じさせるサウンド、そして、中毒性の高いサビが新鮮なクリエイティブと組み合わさることで、没入感を高めている。また、現代の大衆文化の特性をユーモアたっぷりに表現した歌詞は、聴く楽しさを倍増させている。
LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEは、「ICONIC BY MISTAKE」の音源リリースに先立って、「いつか一緒にステージに立ちたいと思っていたので、ついに願いが叶ってとてもうれしい」（LE SSERAFIM）、「今までにない経験ができる特別な機会になった」（ILLIT）、「私たちのシスターフッド（姉妹のような絆）は、本当に大切なもの」など、喜びやコラボレーションへの熱い想いを語った。
また、「世界中のファンの皆さんにとって特別なプレゼントになることを願っている」（LE SSERAFIM）、「この作品でしか見ることができない私たちの新しい姿も楽しんでほしい」（ILLIT）、「楽しく準備した曲なので、楽しんで聴いてほしい」（KATSEYE） と楽曲への期待を高めた。
きょう 11日午後6時には、韓国の音楽番組Mnet『M COUNTDOWN』で「ICONIC BY MISTAKE」のステージを初披露する。その後、12日午後1時に「ICONIC BY MISTAKE」の音源がリリースされる。
【アーティストコメント全文】
■LE SSERAFIM
今回、私たちLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの3つのグループによるコラボレーションが実現しました！いつか一緒にステージに立ちたいと思っていたので、ついに願いが叶ってとてもうれしいです。このコラボレーションが、世界中のファンの皆さんにとって特別なプレゼントになることを願いながら準備しました。そして、「ICONIC BY MISTAKE」というワクワクする楽曲を皆さんにお届けすることを楽しみにしていました。いつも支えてくださるFEARNOTの皆さん、そして、3つのグループを応援してくださるすべての方々に「ICONIC BY MISTAKE」を聴いていただき、たくさん愛していただけたらうれしいです！
■ILLIT
LE SSERAFIM先輩、そしてKATSEYEの皆さんとこうしてひとつの作品を作ることができて、本当に光栄で胸がいっぱいです！最初にお話をいただいた時はとても緊張しましたが、3つのグループの個性が響き合う瞬間を想像して、ずっと楽しみにしていました。今回のコラボレーションは、私たちにとっても大きな挑戦であり、今までにない経験ができる特別な機会になったと思います。いつも私たちに温かいエネルギーをくださるGLLITの皆さん、そしてこのコラボを楽しみにしてくださっていた全てのファンの皆さんに、喜んでいただけるとうれしいです。ぜひ「ICONIC BY MISTAKE」をたくさん聴いて、この作品でしか見ることができない私たちの新しい姿も楽しんでください！
■KATSEYE
LE SSERAFIM、ILLITの皆さんと一緒に「ICONIC BY MISTAKE」でコラボレーションする機会をいただき、本当に素敵な時間を過ごすことができました！このような特別なプロジェクトに参加し、貴重な経験を一緒に分かち合えたことを心から光栄に思っています。私たちのシスターフッド（姉妹のような絆）は、とても力強く、ときにインスピレーションを与えてくれる本当に大切なものです。「ICONIC BY MISTAKE」は、私たちが楽しく準備した曲ですので、皆さんも楽しんで聴いてくださるとうれしいです。いつもたくさんの愛と応援をいただき、本当にありがとうございます！
【動画】LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEコラボMV
「ICONIC BY MISTAKE」のミュージックビデオは、疾走する自動車のシーンから始まる。サイレンが騒々しく鳴り響く中、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEも、それに負けないくらいにぎやかだ。彼女たちは、混沌の中でも歌ったり踊ったりしながら、笑顔を絶やすことはない。弱まることのない推進力で、ひたすら突進し続ける。
LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの余裕と自信に満ちた姿は、それぞれのグループの象徴的な映像演出を通じて具体的に描かれている。LE SSERAFIMは、暗く冷たい墓に向かってカメラのシャッターを切り、墓石の上に横たわる。ILLITは、奇妙な歯科治療さえも楽しい遊びのように楽しんでいる。KATSEYEは、嵐が吹き荒れる中で悲鳴を上げながらも、「ICONIC」と刻まれた歯列矯正器具を見せてにっこりと笑う。そして、激しい炎によって崩壊した状況でも、3つのグループが完璧に融合してひとつの「完全体」となり、ダイナミックなパフォーマンスを披露する圧巻の姿を見せる。決められた枠に捉われない「ガールパワー」の本来の姿を感じられる。
また、ミュージックビデオの最後では、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの3つのグループがお互いに向き合いながら円になってマシュマロを焼くなど、穏やかな姿を通して最も象徴的な（Iconic）瞬間が描かれている。
ミュージックビデオと調和した音楽もまた圧巻である。強烈なビートと変則的なサウンドが、一瞬でリスナーを虜（とりこ）にする。オルタナティブ・ポップジャンルならではのやや荒く実験的な雰囲気を感じさせるサウンド、そして、中毒性の高いサビが新鮮なクリエイティブと組み合わさることで、没入感を高めている。また、現代の大衆文化の特性をユーモアたっぷりに表現した歌詞は、聴く楽しさを倍増させている。
LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEは、「ICONIC BY MISTAKE」の音源リリースに先立って、「いつか一緒にステージに立ちたいと思っていたので、ついに願いが叶ってとてもうれしい」（LE SSERAFIM）、「今までにない経験ができる特別な機会になった」（ILLIT）、「私たちのシスターフッド（姉妹のような絆）は、本当に大切なもの」など、喜びやコラボレーションへの熱い想いを語った。
また、「世界中のファンの皆さんにとって特別なプレゼントになることを願っている」（LE SSERAFIM）、「この作品でしか見ることができない私たちの新しい姿も楽しんでほしい」（ILLIT）、「楽しく準備した曲なので、楽しんで聴いてほしい」（KATSEYE） と楽曲への期待を高めた。
きょう 11日午後6時には、韓国の音楽番組Mnet『M COUNTDOWN』で「ICONIC BY MISTAKE」のステージを初披露する。その後、12日午後1時に「ICONIC BY MISTAKE」の音源がリリースされる。
【アーティストコメント全文】
■LE SSERAFIM
今回、私たちLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの3つのグループによるコラボレーションが実現しました！いつか一緒にステージに立ちたいと思っていたので、ついに願いが叶ってとてもうれしいです。このコラボレーションが、世界中のファンの皆さんにとって特別なプレゼントになることを願いながら準備しました。そして、「ICONIC BY MISTAKE」というワクワクする楽曲を皆さんにお届けすることを楽しみにしていました。いつも支えてくださるFEARNOTの皆さん、そして、3つのグループを応援してくださるすべての方々に「ICONIC BY MISTAKE」を聴いていただき、たくさん愛していただけたらうれしいです！
■ILLIT
LE SSERAFIM先輩、そしてKATSEYEの皆さんとこうしてひとつの作品を作ることができて、本当に光栄で胸がいっぱいです！最初にお話をいただいた時はとても緊張しましたが、3つのグループの個性が響き合う瞬間を想像して、ずっと楽しみにしていました。今回のコラボレーションは、私たちにとっても大きな挑戦であり、今までにない経験ができる特別な機会になったと思います。いつも私たちに温かいエネルギーをくださるGLLITの皆さん、そしてこのコラボを楽しみにしてくださっていた全てのファンの皆さんに、喜んでいただけるとうれしいです。ぜひ「ICONIC BY MISTAKE」をたくさん聴いて、この作品でしか見ることができない私たちの新しい姿も楽しんでください！
■KATSEYE
LE SSERAFIM、ILLITの皆さんと一緒に「ICONIC BY MISTAKE」でコラボレーションする機会をいただき、本当に素敵な時間を過ごすことができました！このような特別なプロジェクトに参加し、貴重な経験を一緒に分かち合えたことを心から光栄に思っています。私たちのシスターフッド（姉妹のような絆）は、とても力強く、ときにインスピレーションを与えてくれる本当に大切なものです。「ICONIC BY MISTAKE」は、私たちが楽しく準備した曲ですので、皆さんも楽しんで聴いてくださるとうれしいです。いつもたくさんの愛と応援をいただき、本当にありがとうございます！