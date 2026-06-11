中島健人のロンパース姿がかっこ良すぎる！増田貴久プロデュース服を完璧に着こなす抜群のスタイルに「似合ってる」「おしゃれ」の声

【写真】増田貴久が手掛けるブランドのロンパースをおしゃれに着こなす中島健人

中島健人がXを更新し、NEWSの増田貴久が手掛ける注目のブランド『Yellow by TAKAHISA MASUDA』の服を纏った姿を公開した。

■中島健人「たかひさからもらった服」と黒いロンパース姿を披露

中島健人STAFF公式Xにて「たかひさからもらった服、着てる by 本人」と綴られ、増田のブランドの黒い“MA-1 ROMPERS”を着用した姿を披露した。公開されたのは、黒い「MA-1 ROMPERS」を完璧に着こなす圧倒的なビジュアルだ。

SNSには「大人のロンパース着てくれてる」「めちゃくちゃ似合ってる」「普段けんとくんが着ない系の服で新鮮」「スタイルがいいから似合ってる」「おしゃれ！」といった歓喜の声が寄せられている。

■増田貴久のこだわりがたっぷりつまった全16型のアイテムがラインナップ

『Yellow by TAKAHISA MASUDA』は、増田が“好き”を詰め込んで細部まで作り上げるファッションブランド。

今回のコレクションでは、Tシャツやストラップなど全16型の洗練されたアイテムが堂々登場。中島が着用しているMA-1の素材のロンパース型アウター「MA-1 ROMPERS」もその強力なラインナップのひとつ。これらのアイテムは、6月15日の11時59分まで販売中。