C・パレス、日本代表MF鎌田大地に契約更新のオファー提示と発表！…来季も残留の可能性
クリスタル・パレスは10日、トップチームの選手及び退団する選手のリストをプレミアリーグに提出したと発表し、日本代表MF鎌田大地に対して契約更新のオファーを提示したことも明らかにした。
現在29歳の鎌田大地は、2024年7月にラツィオからクリスタル・パレスにフリーで移籍。オリヴァー・グラスナー監督と再びタッグを組むことになった昨季は、公式戦43試合に出場して2ゴール3アシストを記録し、クラブ史上初となるFAカップ優勝に貢献した。そして今季は、公式戦46試合に出場して1ゴール5アシストをマーク。チームの中心的存在として、コミュニティー・シールドとカンファレンスリーグの2冠を達成する原動力として活躍した。
鎌田との契約が今季限りで満了を迎え、その去就は不透明となっているなか、クリスタル・パレスは10日に鎌田を含むトップチームの全選手のリストを発表。加えて、「鎌田大地には新たな契約が提示されていることを確認している」と、契約延長へ動いていることも明らかにした。
現在29歳の鎌田大地は、2024年7月にラツィオからクリスタル・パレスにフリーで移籍。オリヴァー・グラスナー監督と再びタッグを組むことになった昨季は、公式戦43試合に出場して2ゴール3アシストを記録し、クラブ史上初となるFAカップ優勝に貢献した。そして今季は、公式戦46試合に出場して1ゴール5アシストをマーク。チームの中心的存在として、コミュニティー・シールドとカンファレンスリーグの2冠を達成する原動力として活躍した。
鎌田との契約が今季限りで満了を迎え、その去就は不透明となっているなか、クリスタル・パレスは10日に鎌田を含むトップチームの全選手のリストを発表。加えて、「鎌田大地には新たな契約が提示されていることを確認している」と、契約延長へ動いていることも明らかにした。