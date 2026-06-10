女優の上白石萌音（28）が10日、自身のインスタグラムを更新。菊田一夫演劇賞を受賞したことを報告。また、授賞式に出席していた妹の上白石萌歌（26）とのショットも披露した。

萌音は「菊田一夫演劇賞を頂戴しました。会場にこれまでお世話になった方が沢山いらして、益々感謝が募り深まりました」と報告。

また、「『大地の子』の大賞ご受賞もとても嬉しくて！栗山さんと奈緒さんと萌歌さんにあの場所で会えるなんて。本当に幸せな日でした」とし「幼い頃から今日も変わらず演劇が大好きです。頂いた賞に恥じぬよう一層精進してまいります。ありがとうございました！」と続けた。

萌音は「ダディ・ロング・レッグズ」「千と千尋の神隠し」の演技が評価され、菊田一夫演劇賞を受賞。また、「大地の子」が大賞に輝き、出演していた萌歌、奈緒、演出家の栗山民也氏らも出席していた。

フォロワーからは祝福の声とともに「姉妹揃って受賞おめでとうございます」「姉妹揃って受賞で嬉しいですね」「姉妹のショット期待してたので、とても嬉しいです」「姉妹揃っての授賞式、ほんとうに素敵です」などの声が寄せられていた。