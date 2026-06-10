FRUITS ZIPPER『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyでのパフォーマンスが決定
FRUITS ZIPPERが、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyにパフォーマンスアーティストとして登場する。
■パフォーマンスアーティストとしてFujii Kaze、HANA、米津玄師らが登場
Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストの授賞式に加え、豪華アーティストが特別なパフォーマンスを披露。
今回発表されたFRUITS ZIPPERの他、Fujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、 東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、 アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師（数字・アルファベット・五十音順）がパフォーマンスアーティストとして登場する。
なお、Grand Ceremonyの様子はNHKで生中継、YouTubeにて全世界配信される。
■イベント情報
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他
■番組情報
TOKYO MX『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
06/13（土）13:00～16:00
NHK BS / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』
06/13（土）18:00～19:00
NHK総合 / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部』
06/13（土）19:30～20:55
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
NHK 総合 / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部』
06/13（土）21:30～22:50
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
■配信情報
YouTube LIVE『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony [授賞式]』
06/13（土）13:00配信スタート（予定）
YouTube LIVE『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony [授賞式]』
06/13（土）19:30配信スタート（予定）
Lemino『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony 生配信』
06/13（土）13:00～
※後日アーカイブ配信あり
Lemino『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony 生配信』
06/13（土）19:30～
※後日アーカイブ配信あり
ABEMA『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
06/13（土）12:30～イベント終了まで
■関連リンク
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/