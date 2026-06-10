FRUITS ZIPPER『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyでのパフォーマンスが決定

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FRUITS ZIPPERが、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyにパフォーマンスアーティストとして登場する。

■パフォーマンスアーティストとしてFujii Kaze、HANA、米津玄師らが登場

Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストの授賞式に加え、豪華アーティストが特別なパフォーマンスを披露。

今回発表されたFRUITS ZIPPERの他、Fujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、 東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、 アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師（数字・アルファベット・五十音順）がパフォーマンスアーティストとして登場する。

なお、Grand Ceremonyの様子はNHKで生中継、YouTubeにて全世界配信される。

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他

■番組情報

TOKYO MX『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
06/13（土）13:00～16:00

NHK BS / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』
06/13（土）18:00～19:00

NHK総合 / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部』
06/13（土）19:30～20:55
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり

NHK 総合 / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部』
06/13（土）21:30～22:50
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり

■配信情報

YouTube LIVE『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony [授賞式]』
06/13（土）13:00配信スタート（予定）

YouTube LIVE『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony [授賞式]』
06/13（土）19:30配信スタート（予定）

Lemino『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony 生配信』
06/13（土）13:00～
※後日アーカイブ配信あり

Lemino『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony 生配信』
06/13（土）19:30～
※後日アーカイブ配信あり

ABEMA『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
06/13（土）12:30～イベント終了まで

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/