暴動クラブの過去作品33曲が、本日6月10日0時よりストリーミング配信で一挙解禁された。

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これまでシングルやアルバムのリード曲は配信リリースされてきたが、アルバムやEPの全曲配信は今回が初となる。ファーストアルバム『暴動クラブ』は3コードのロックンロールを中心としたオリジナル楽曲に加え、THE ROOSTERSのカバー「C.M.C.」も収録。発売後すぐに品切れとなり、製造が間に合わず2週間の品切れを起こした。同作はタワレコメンアワード『アーティスト・オブ・ザ・イヤー 2024』を受賞し、第17回CDショップ大賞 2025（青）にも入賞している。

配信解禁にあわせて、6月29日には暴動クラブ発祥の地である幡ヶ谷CLUB HEAVY SICKでワンマンライブを開催。同会場は2023年に初ワンマンを行った場所であり、その後渋谷クラブクアトロ、恵比寿リキッドルームなどへ活動の場を広げてきた暴動クラブにとって、新たなスタートとなるライブに。

また、今回解禁されたセカンドアルバム『暴動遊戯』のオープニングナンバー「ドライヴ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」が、BSよしもとの番組『東野山里のインプット』6月度エンディングテーマに起用された。同アルバムは第18回CDショップ大賞 2026（青）入賞作で、昨年のインディーズ作品に続き、2年連続でのCDショップ大賞入賞となる。

さらに暴動クラブは、『FUJI ROCK FESTIVAL '26』に忌野清志郎PEACE SONGSのメンバーとして出演することが決定している。同ユニットは電気楽器を使わないロックオーケストラで、本フェス出演でデビューを飾る。

（文＝リアルサウンド編集部）