「交通違反になるのは納得」「買い物に行くときに困る…」SNSでの反応はさまざま

2026年4月から、自転車に対して反則金を科す通称「青切符」制度が導入されました。

青切符の対象となる違反行為は、信号無視や一時不停止などの重大な交通違反をあわせた計113項目にのぼります。

【画像】「ええぇぇ！」 これが自転車で取り締まりされる「違反」です！ 画像を見る

そのなかには、「ハンドルに荷物をかけて走行する行為」も青切符の対象に含まれているといいます。

レジ袋や手提げバッグをハンドルにぶら下げて走行する自転車の姿は、珍しいものではありませんが、この行為は道路交通法における安全運転義務違反や、乗車積載方法違反に該当する恐れがあるようです。

もし上述の交通違反と見なされた場合、青切符にもとづいて5000円の反則金が科せられます。

では、なぜハンドルに荷物をかける行為が制限されているのでしょうか。

その理由として、荷物が車輪に巻き込まれることで発生する転倒事故を防ぐことが挙げられます。

走行中に前輪のスポークに異物が絡まれば前輪がロックされ、自転車ごと前方に投げ出される”ジャックナイフ事故”を引き起こしかねません。

これによって顔面や頭部から直接地面に激突する大ケガにつながり、最悪の場合は命に関わる重大事故に直結してしまうというわけです。

また、荷物の重みでハンドルが振られやすくなり、ふらつきによる接触事故を引き起こすリスクも高まります。

実際に過去の事例では、ハンドルにぶら下げた傘や衣類、手提げの荷物などが車輪に巻き込まれてしまうケースも少なくないとされています。

SNS上では、ハンドルに荷物をかける行為が青切符の取り締まり対象になっていることに対し、さまざまな声が見られます。

たとえば、「荷物が巻き込まれたら危険だから、青切符の対象になるのはしょうがないと思う」「怪我してからじゃ遅いんだし、むしろ賛成！」など、未然に事故を防げるという前向きな意見がみられました。

加えて、「たしか今までも違反だったし、そんなに驚くことじゃない」と、そもそも法規で禁止されていたルールが改めて徹底されるだけと受け止める声も確認できます。

一方で、日々の生活で自転車を利用しているユーザーからは、生活の実態に合わないとする戸惑いの声も挙がっています。

具体的には、「リュックやカゴだけじゃ、買い物のときに足りないんだよね……」「近所に買い物行くときもダメなの？ すごい不便」といった、買い物のあとにどうやって荷物を運べばいいのか悩む声が寄せられていました。

中にはこうした積載場所の不足に対する対策として、「カゴ取り付けるか、リュックサック背負うしかないね」と代替案を挙げる声も上がっているようです。

とはいえ、ルールが社会全体に十分に周知されていない現状に警鐘を鳴らす声も少なくありません。

「ハンドルに袋ぶら下げてる人ってよくいるし、まだ知らない人たくさんいそう」といった、街中での実情と法律の認知度との間にギャップがあることを懸念する意見も寄せられています。

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自転車は運転免許を持たなくても乗れる便利な乗り物だからこそ、交通ルールへの理解が不足しがちです。

青切符制度の導入を機に、一人ひとりが改めて正しい交通ルールを見直し、安全な運転方法について深く理解しておく必要がありそうです。