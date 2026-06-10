フリーアナウンサーの神田愛花（46）が10日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。朝の人気情報番組の「ファミリー」だったと明かす場面があった。

この日のゲストはフリーアナウンサーの杉崎美香と岡副麻希。杉崎は03年放送開始のフジテレビの朝の情報番組「めざにゅ〜」初代MCとして知られ、岡副は「めざましテレビアクア」や「めざましテレビ」「めざましどようび」でリポーター、お天気キャスター、スポーツキャスターなどを務めた。

2人の登場前に神田は「めざましファミリー来ましたねえ」としみじみ。「私も、元めざましファミリーでございますから」と胸を張った。

それでも観覧席の反応はいまひとつで、神田は「『めざにゅ〜』やってたし、『めざましテレビアクア』っていうのもやっていましたんで」と強調し、MCの「ハライチ」澤部佑は「神田さんメインで？」と記憶にない様子。

神田は「メインよ！真ん中立ってたからメインだと思うんですけれど」と続けたが、澤部は「それあんまり覚えてないですよね」と観覧席に問いかけた。

MCの「ハライチ」岩井勇気は「どう言うこと？パラレルワールドの話？」とさらにボケたが、神田は「いやいや、全国放送。たぶんそうだと思うんですけれど」と淡々。

岩井は「マジで知らないんだけど」と続け、神田はどのくらいやったのかとの質問に「1年半くらいかなあ」と返していた。