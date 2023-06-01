【PS Store：Days of Play】 セール期間：6月10日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「Days of Play」を開催している。期間は6月10日23時59分まで。

「Days of Play」は、全国のPlayStation取扱店およびPlayStation Storeで開催されている年に一度の大型キャンペーン。PS Storeでは「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」のリメイク作「ドラゴンクエストVII Reimagined」が25%オフの6,583円で提供されているほか、シリーズ最新作「BIOHAZARD requiem」やアクションアドベンチャー「Ghost of Yōtei」、アクションRPG「仁王３」がセール価格で販売されている。またこれらのタイトルは、通常版だけでなく、ゲーム本編にDLCが付属するエディションもセール対象となっており、本セールではプレイステーション 5/プレイステーション 4用の様々なソフトが期間中、通常よりもお得な割引価格で提供される。

□「PS Store：Days of Play」のページ

対象タイトル紹介（一部）

「ドラゴンクエストVII Reimagined」

価格：8,778円→6,583円（25%オフ）

□PS Store「ドラゴンクエストVII Reimagined」のページ

「BIOHAZARD requiem」

価格：8,990円→7,192円（20%オフ）

□PS Store「BIOHAZARD requiem」のページ

「Ghost of Yōtei デジタルデラックスエディション」

価格：9,980円→7,485円（25%オフ）

□PS Store「Ghost of Yōtei デジタルデラックスエディション」のページ

「仁王３」

価格：9,680円→6,872円（29%オフ）

□PS Store「仁王３」のページ

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