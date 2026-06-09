「楽天２−８巨人」（９日、楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人が２分を挟んで６月無傷の５連勝で今季最多の貯金７。この日はセ・リーグ独り勝ちで、２位浮上となった。先発・則本は１２球団勝利を果たした。

打線は三回に４番ダルベックが１０号先制３ランを放ち、六回には佐々木が５号２ラン。さらに七回には指名打者で先発出場した３番岸田が３号ソロを放った。九回には５番大城にも一発が飛び出し、クリーンアップ揃い踏み。効果的に得点を重ねた。

組み替えた打順が的中した橋上監督代行は狙いについて「大城選手と岸田選手と両方とも調子いいですから、何とか打席に入れたい。その後、ＤＨでどちらかという形になるんですけども、今日はバッテリーの方でキャッチャーは大城選手でということを言われていたもので」と説明。岸田を３番で起用したことには「３番っていうのが懸案事項ではあったので、その中で今の状態だったら岸田でいいんじゃないかとコーチの方も含めて話がまとまりましたので、今日はこういう形になりました」と明かした。

的中したという問いには、「最初一、二回チャンスをつぶしたので（前カードの）ロッテ戦みたいに感じて、攻撃でリズム良くないと後々響くんですが、３回目のチャンスでダルベック選手が払拭してくれた。比較的スムーズに行きましたね」と振り返った。

前カードのロッテ戦は２引き分けがあったが、６月は負けなし。この日は他のセ５球団が全て黒星で、２位浮上となった。指揮官は「楽天戦の初戦、今週の初戦、やっぱり最初取れるのは大きいですよね。交流戦最後の週、今まで以上に集中して交流戦をいい形で終われるようにと思います」と、先を見据えた。