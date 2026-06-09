被害総額100万円。投資詐欺から抜け出して気づいた「私たちはもともと幸せだった」【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「詐欺師」と聞けば、いかにも怪しげな風貌を想像する人もいるだろう。コミックエッセイ『100万円、預けた先は詐欺でした？ 〜風の時代とお金の話〜』（大久保ヒロミ/電書バト）で描かれる投資詐欺（師）の実態は、そんな想像とはかけ離れていた。
「あなたの仕事のためになる」優しい言葉で近づいてきたのは、10年以上も信頼していた心理カウンセラーだった。『人は見た目が100パーセント』で知られる著者・大久保ヒロミさんは、そのカウンセラーに言われるがまま投資を始めることに。しかし、どこかおかしい！ 「普通の良い人たち」が人の心と財産を蝕んでいく様子からは、独特のリアルな空気を感じられる。
※『100万円、預けた先は詐欺でした？ 〜風の時代とお金の話〜』のエピソードに基づいてインタビューを行っています。詐欺被害に遭った場合は適切な機関へ速やかに相談してください。
――投資勉強会の仲間で、同じく詐欺被害に遭われた平田さん、よりこさんとは仲間意識のようなものがあったように見受けられました。現在はどのような関係ですか？
大久保ヒロミさん（以下、大久保）：実は、今でも仲が良いんですよ。もしかしたらそのふたりだって詐欺師なのかもしれないけれど（笑）、よりこちゃんとは今でも食事に行っています。二度と投資はしないぞ、と話していますが。
――投資詐欺に気づいた今、改めて考えるようになったことはありますか？
大久保：もともと私たちは幸せだった、ということです。
よりこちゃんは、「コツコツと仕事をしている日々がなんとなくつまらなかった」「投資で世界が変わるかも！」と思っていたみたいです。お金じゃなく、コミュニティでの人間関係や、ワクワク感への期待が大きかったんですね。
でも、会社に行って、給料がもらえて、仲の良い人がいて、テレビを見ながらごはんが食べられるこの生活って、十分幸せだったんだな…と今なら思います。
取材・文＝松本温美