KREVAが、ファッションブランド ALMOSTBLACKとの新たなカプセルコレクションを、自身と同ブランドのデザイナー 中嶋峻太の誕生日である6月18日にリリースする。

（関連：【画像あり】KREVA、ファッションブランド ALMOSTBLACKとの新たなカプセルコレクション発表）

今回は新たに“GHOST ALMOSTBLACK”ラインとコラボレーションしたコレクションをリリース。ALMOSTBLACK オフィシャルオンラインストアおよび、全国の取扱店舗にて販売する。

“GHOST ALMOSTBLACK”は、2025年よりスタートしたプロジェクトラインで、第二次世界大戦中に実在した米軍の特殊部隊 Ghost Armyに由来する。今回のコラボレーションでは、アメリカ軍のミリタリー要素と日本の忍者をインスピレーション源に製作。機能性に優れた素材を使用したセットアップやオリジナルロゴをプリントしたカットソーのほか、バッグ、ベルトなど全10型を展開する。

今回のコラボレーションアイテムには、現代美術家 加藤 泉が手がけた“GHOST ALMOSTBLACK”のオリジナルロゴもひっそりと隠されているとのことだ。

また、同じく6月18日には約14年ぶりとなる“BEST OF MIXCD”シリーズの第3弾『BEST OF MIXCD NO. 3』をパッケージおよび配信リリース。CDの購入特典として、本作を1トラック形式でダウンロードまたはアプリで再生できるパスコードが封入される。

CDの発売日当日には、東京 ORD.代官山にてサイン会を開催。参加には当日配布される整理券と、『BEST OF MIXCD NO. 3』CDの持参もしくは会場での購入が必要となる。会場では、KREVA×GHOST ALMOSTBLACKのラインナップも展示される予定だ。

さらに、『嘘と煩悩』『存在感』『AFTERMIXTAPE』『LOOP END / LOOP START（Deluxe Edition）』『Project K』の5タイトルが、インストアルバムとして同日に一挙配信リリースされる。

（文＝リアルサウンド編集部）